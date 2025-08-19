HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ông Nguyễn Đình Khang được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam

Văn Duẩn

(NLĐO) - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 19-8, tại Hà Nội đã diễn ra Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dự và chỉ đạo Đại hội.

Ông Nguyễn Đình Khang được chỉ định Bí thư đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp. Ảnh: Hải Nguyễn

Đại hội xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu đặt ra. Đại hội xác định 3 khâu đột phá, gồm: Đổi mới tư duy, tầm nhìn; thúc đẩy đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW; ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng bộ và tuyên truyền, tập hợp, phục vụ đoàn viên, người lao động. 

Tập trung nguồn lực tham gia xây dựng, đề xuất chính sách, pháp luật; chú trọng chính sách nâng cao kỹ năng nghề của người lao động, tham gia xây dựng lực lượng sản xuất hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Nâng cao toàn diện chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới mạnh mẽ sinh hoạt chi bộ chuyên đề.

Ông Nguyễn Đình Khang được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích rất đáng trân trọng mà Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam, tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Biểu thị sự đồng tình, nhất trí với những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và 3 bài học đã được rút ra trong báo cáo chính trị và trong báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới khẩn trương đề ra giải pháp khả thi để hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đề ra.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Quyết định số 370-QĐ/ĐUMTTQ, CĐTTW của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo quyết định, số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 là 29-33 người (hiện tại chỉ định 21 người), Ban Thường vụ Đảng ủy là 9-11 người (hiện tại chỉ định 9 người).

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng công bố quyết định chỉ định tham gia Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định đại biểu chính thức thuộc Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 25 đại biểu.

Đại hội Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam lần I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam lần I, nhiệm kỳ 2025-2030

(NLĐO) - Chiều 19-8, Đại hội Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên chính thức với sự tham dự của 150 đại biểu.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng dự "Bữa cơm Công đoàn" với công nhân

(NLĐO) - "Bữa cơm Công đoàn" do Tổng LĐLĐ Việt Nam khởi xướng từ năm 2024 là dịp để người lao động của công ty có thêm bữa ăn ngon, chất lượng

Tổng LĐLĐ Việt Nam giữ quan điểm tăng lương tối thiểu vùng 8,3% hoặc 9,2%

(NLĐO) - Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục giữ nguyên quan điểm về mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2026 với hai phương án đã đề xuất là 8,3% và 9,2%.

