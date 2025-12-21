Á hậu -siêu mẫu Dương Yến Ngọc: "Tôi quay trở lại lần này thấy biết ơn hơn là hào hứng"

Dương Yến Ngọc và lần trở lại nghệ thuật sau 10 năm

Dương Yến Ngọc tái xuất

Á Hậu - Siêu mẫu - Diễn viên Dương Yến Ngọc bất ngờ tái xuất sau khoảng thời gian gần như "biến mất" khỏi làng giải trí Việt. Cô kể: "Có một giai đoạn khá dài gần 10 năm, Ngọc gần như rút khỏi nghệ thuật. Lúc đó, ưu tiên lớn nhất của Ngọc là chăm sóc sức khỏe tinh thần, chăm con và sắp xếp lại nhịp sống. Ngọc từng trải qua trầm cảm nhiều lần. Có những ngày Ngọc thức dậy mà không có năng lượng để làm gì, kể cả những việc rất nhỏ, mọi thứ rơi vào bế tắt mà không hiểu tại sao.

Nên Ngọc buộc phải học cách sống chậm lại, buông bớt công việc và tập trung vào những điều căn bản nhất để thấu hiểu chính mình.

Trong khoảng thời gian ấy, Ngọc chọn làm việc ở một mảng khác, trở thành huấn luyện viên sức khỏe để nuôi đời sống và cũng để chủ động chăm sóc sức khỏe của mình. Ngọc học, Ngọc làm, Ngọc rèn lại từ ăn uống, vận động, ngủ nghỉ.

Ngọc theo đuổi công việc huấn luyện viên sức khỏe, vì Ngọc hiểu cảm giác một người phụ nữ mệt mỏi và lạc hướng sẽ rất khó khăn trong việc thoát ra như thế nào. Chính quãng thời gian đó giúp Ngọc hiểu rằng nếu mình không ổn từ bên trong, thì mọi thành công bên ngoài đều rất mong manh".

Dương Yến Ngọc cho biết cô nhiều lần bị trầm cảm

Dương Yến Ngọc không đặt mục tiêu, chỉ muốn thuận theo tự nhiên

Cô nói cảm xúc của lần tái xuất này rất khác, không còn nôn nóng, không áp lực

Một lần nữa trở lại với nghệ thuật, siêu mẫu chia sẻ cô thấy biết ơn nhiều hơn là hào hứng. "Cảm xúc của Ngọc lần này rất khác, không còn nôn nóng, không còn áp lực phải chứng minh điều gì.

Biết ơn vì mình còn được khỏe, còn được làm nghề, còn được khán giả nhớ tới. Ngọc quay lại khi mình đã trải qua đủ thăng trầm thì cảm xúc nó bình thản, tự tại.

Nó không còn là "Ngọc phải trở lại thật mạnh mẽ"mà là "Ngọc trở lại vì nhân duyên sắp đặt". Cô khẳng định bản thân trân trọng từng cơ hội nhỏ. "Ví dụ những lần xuất hiện lại trên sàn diễn, chụp hình thời trang, đóng phim ngắn, những cuộc gặp gỡ đồng nghiệp, những dịp khán giả vẫn còn nhớ tới mình.

Với Ngọc, đó là một sự nâng đỡ rất xúc động. Ngọc hiểu không phải ai cũng có cơ hội được quay lại sau một quãng dừng dài như vậy"- cô nói.

Dương Yến Ngọc bảo cô dám thừa nhận có lúc bản thân rất tệ

Nói về chính mình, Dương Ngọc Bảo cô sẽ bắt đầu từ điều cơ bản nhất là dám thừa nhận: có những lúc mình rất tệ. Khi dám thừa nhận rồi, mình mới bắt đầu chữa lành để kéo mình về lại đời sống hằng ngày.

Trở lại lần này, Dương Yến Ngọc bảo không đặt ra quá nhiều kế hoạch. Nhưng mỗi lần xuất hiện phải có lý do, chọn dự án hợp với tuổi đời, hợp với trải nghiệm, hợp với điều mình muốn chia sẻ. "Mục tiêu của Ngọc là làm nghề trong một trạng thái bình an tự tại. Làm mà không tự bào mòn mình vì áp lực hay chứng minh điều gì.

Làm việc mà không đánh đổi sức khỏe tinh thần. Và nếu được, Ngọc muốn sự trở lại của mình mang theo một thông điệp giản dị: phụ nữ có thể đi qua đổ vỡ, có thể làm lại, và có thể đi tiếp, biết yêu thương trân trọng bản thân. Ngọc không đặt bất kỳ mục tiêu nào cho mình, sống thuận theo dòng chảy của nhân duyên"- cô nói.

Dương Yến Ngọc sinh năm 1979, là thế hệ người mẫu kỳ cựu, cùng thời với Xuân Lan, Hồ Ngọc Hà, Anh Thư, Ngọc Thúy... Dương Yến Ngọc đoạt giải á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2000. Ngoài vai trò người mẫu, Dương Yến Ngọc từng tham gia một số phim ảnh như: Những cô gái chân dài, Cú đấm, Tiger team, 1735 km, Những ngọn nến trong đêm 2, Thạch thảo…



