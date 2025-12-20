HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Phương Ly xinh đẹp và cuốn hút

Thùy Trang

(NLĐO) - Phương Ly - TRID MINH kết hợp cùng WOKEUP làm bùng nổ visual, cả dàn sao tụ hội chúc mừng WOKEUPAT4AM.

Phương Ly xinh đẹp bên WOKEUP

Phương Ly xinh cuốn hút - Ảnh 1.

Phương Ly - TRID MINH và WOKEUP

WOKEUP (tên thật Nguyễn Hoàng Phúc) là một trong những nhà sản xuất âm nhạc nổi bật nhất Gen Z. Ghi dấu ấn mạnh mẽ tại "Rap Việt" mùa 3 với vai trò sản xuất cho đội của Andree Right Hand, WOKEUP đồng thời là "bàn tay đứng sau" nhiều bản hit hợp tác cùng tlinh, Wrxdie, AMEE, MCK, Low G ...

Sở hữu tư duy âm nhạc hiện đại cùng phong cách thời trang cá tính, anh được giới chuyên môn và khán giả ưu ái gọi là "phù thủy âm nhạc" thế hệ mới - một trong những gương mặt góp phần định hình xu hướng âm nhạc đương đại tại Việt Nam.

Mới đây, WOKEUP chính thức ra mắt EP đầu tay WOKEUPAT4AM - một tuyên ngôn nghệ thuật mạnh mẽ nhất của WOKEUP từ trước đến nay. Tên gọi EP lấy cảm hứng từ nghệ danh đầu tiên của anh, mang hàm ý về sự thức tỉnh và nguồn năng lượng sáng tạo dồi dào vào thời điểm 4 giờ sáng - khoảng thời gian gắn liền với cảm hứng làm nhạc của nam producer.

Thông qua dự án này, WOKEUP mong muốn giới thiệu đến khán giả một thế giới âm nhạc đậm dấu ấn cá nhân: trẻ trung, năng lượng nhưng cũng đa dạng và giàu màu sắc, được xây dựng chỉn chu từ âm nhạc đến hình ảnh.

Phương Ly - mảnh ghép thú vị bên TRID MINH và WOKEUP

Phương Ly xinh cuốn hút - Ảnh 2.

Phương Ly xinh đẹp

Tối 19-12, WOKEUP chính thức trình làng Performance Video "Dậy đi nhóo" (ft. Phương Ly, TRID MINH). Ca khúc là sự kết hợp thú vị giữa Pop và UK Garage, mang màu sắc vui nhộn, hiện đại. Ca khúc tái hiện màn đối đáp dễ thương xoay quanh câu chuyện chàng trai ngủ quên để bạn gái chờ đợi, với Phương Ly hóa thân thành cô người yêu nhõng nhẽo, đáng yêu, trong khi TRID MINH đảm nhận vai chàng trai với những lời dỗ dành ngọt ngào.

Performance Video bám sát tinh thần ca khúc khi đưa cả ba nghệ sĩ vào một không gian tím mộng mơ cùng dàn vũ công trẻ trung, giàu năng lượng. Phương Ly ghi điểm với visual xinh đẹp, thần thái cuốn hút; TRID MINH xuất hiện trong hình ảnh chàng người yêu "xộc xệch" ngủ quên, tạo nên sự đối lập thú vị.

Trong khi đó, WOKEUP nổi bật giữa sắc hồng rực rỡ với diện mạo ngày càng "lên hương", nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả về hình ảnh một nghệ sĩ có thể tỏa sáng cả ở vai trò trình diễn lẫn sản xuất âm nhạc.

Phương Ly xinh cuốn hút - Ảnh 3.

WOKEUP là producer thương hiệu

WOKEUPAT4AM của WOKEUP thu hút sự chú ý bởi âm nhạc mang tính xu hướng, hình ảnh thời thượng, được thực hiện theo tiêu chuẩn của một dự án dài hơi. Trước đó, WOKEUP tổ chức một bữa tiệc thân mật bắt đầu từ 4 giờ chiều để gửi lời cảm ơn đến những người anh em, bạn bè đã đồng hành cùng anh trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của Vbiz như Andree, Tăng Duy Tân, Orange, Quỳnh Anh Shyn, Coolkid, Youngban, cùng dàn "Anh Trai" gồm Negav, CONGB, Mason, Cody Nam Võ, Jaysonlei. Bên cạnh đó là những cộng sự thân thiết trong giới sản xuất âm nhạc như TRID MINH, Kewtiie, TDK, DuongK, NTB, DRUM 7…

Phương Ly xinh cuốn hút - Ảnh 4.

Phương Ly - mảnh ghép thú vị bên TRID MINH và WOKEUP

Dưới ánh hoàng hôn, bữa tiệc diễn ra trong không khí gần gũi, ấm cúng với những cuộc trò chuyện, lời chúc mừng dành cho cột mốc mới trong sự nghiệp của WOKEUP. 

Đặc biệt, nam producer lần đầu tiên trực tiếp chơi DJ để giới thiệu và chiêu đãi bạn bè bằng chính những ca khúc nằm trong EP WOKEUPAT4AM, khép lại một ngày ý nghĩa và mở ra hành trình mới với nhiều kỳ vọng.

Tin liên quan

Phương Ly ngày càng bứt phá

Phương Ly ngày càng bứt phá

(NLĐO) - Phương Ly tiếp tục chứng minh mình là một nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm, một đội trưởng thông minh - chịu chi và chịu chơi.

Diệu Nhi thành "yêu nữ hàng hiệu"

(NLĐO) - Diệu Nhi trình làng bộ ảnh thời trang với những bộ cánh phong cách thanh lịch, đơn giản nhưng không kém phần hút mắt.

Khoảnh khắc cuối cùng của Phi Nhung và con gái

(NLĐO) - Con gái Phi Nhung, Wendy Phạm, chia sẻ những khoảnh khắc cuối cùng được ở gần mẹ, thu hút sự chú ý.

Phương Ly WOKEUP TRID MINH
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo