Phương Ly xinh đẹp và cuốn hút

WOKEUP (tên thật Nguyễn Hoàng Phúc) là một trong những nhà sản xuất âm nhạc nổi bật nhất Gen Z. Ghi dấu ấn mạnh mẽ tại "Rap Việt" mùa 3 với vai trò sản xuất cho đội của Andree Right Hand, WOKEUP đồng thời là "bàn tay đứng sau" nhiều bản hit hợp tác cùng tlinh, Wrxdie, AMEE, MCK, Low G ...

Sở hữu tư duy âm nhạc hiện đại cùng phong cách thời trang cá tính, anh được giới chuyên môn và khán giả ưu ái gọi là "phù thủy âm nhạc" thế hệ mới - một trong những gương mặt góp phần định hình xu hướng âm nhạc đương đại tại Việt Nam.

Mới đây, WOKEUP chính thức ra mắt EP đầu tay WOKEUPAT4AM - một tuyên ngôn nghệ thuật mạnh mẽ nhất của WOKEUP từ trước đến nay. Tên gọi EP lấy cảm hứng từ nghệ danh đầu tiên của anh, mang hàm ý về sự thức tỉnh và nguồn năng lượng sáng tạo dồi dào vào thời điểm 4 giờ sáng - khoảng thời gian gắn liền với cảm hứng làm nhạc của nam producer.

Thông qua dự án này, WOKEUP mong muốn giới thiệu đến khán giả một thế giới âm nhạc đậm dấu ấn cá nhân: trẻ trung, năng lượng nhưng cũng đa dạng và giàu màu sắc, được xây dựng chỉn chu từ âm nhạc đến hình ảnh.

Phương Ly - mảnh ghép thú vị bên TRID MINH và WOKEUP

Tối 19-12, WOKEUP chính thức trình làng Performance Video "Dậy đi nhóo" (ft. Phương Ly, TRID MINH). Ca khúc là sự kết hợp thú vị giữa Pop và UK Garage, mang màu sắc vui nhộn, hiện đại. Ca khúc tái hiện màn đối đáp dễ thương xoay quanh câu chuyện chàng trai ngủ quên để bạn gái chờ đợi, với Phương Ly hóa thân thành cô người yêu nhõng nhẽo, đáng yêu, trong khi TRID MINH đảm nhận vai chàng trai với những lời dỗ dành ngọt ngào.

Performance Video bám sát tinh thần ca khúc khi đưa cả ba nghệ sĩ vào một không gian tím mộng mơ cùng dàn vũ công trẻ trung, giàu năng lượng. Phương Ly ghi điểm với visual xinh đẹp, thần thái cuốn hút; TRID MINH xuất hiện trong hình ảnh chàng người yêu "xộc xệch" ngủ quên, tạo nên sự đối lập thú vị.

Trong khi đó, WOKEUP nổi bật giữa sắc hồng rực rỡ với diện mạo ngày càng "lên hương", nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả về hình ảnh một nghệ sĩ có thể tỏa sáng cả ở vai trò trình diễn lẫn sản xuất âm nhạc.

WOKEUP là producer thương hiệu

WOKEUPAT4AM của WOKEUP thu hút sự chú ý bởi âm nhạc mang tính xu hướng, hình ảnh thời thượng, được thực hiện theo tiêu chuẩn của một dự án dài hơi. Trước đó, WOKEUP tổ chức một bữa tiệc thân mật bắt đầu từ 4 giờ chiều để gửi lời cảm ơn đến những người anh em, bạn bè đã đồng hành cùng anh trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của Vbiz như Andree, Tăng Duy Tân, Orange, Quỳnh Anh Shyn, Coolkid, Youngban, cùng dàn "Anh Trai" gồm Negav, CONGB, Mason, Cody Nam Võ, Jaysonlei. Bên cạnh đó là những cộng sự thân thiết trong giới sản xuất âm nhạc như TRID MINH, Kewtiie, TDK, DuongK, NTB, DRUM 7…

Dưới ánh hoàng hôn, bữa tiệc diễn ra trong không khí gần gũi, ấm cúng với những cuộc trò chuyện, lời chúc mừng dành cho cột mốc mới trong sự nghiệp của WOKEUP.

Đặc biệt, nam producer lần đầu tiên trực tiếp chơi DJ để giới thiệu và chiêu đãi bạn bè bằng chính những ca khúc nằm trong EP WOKEUPAT4AM, khép lại một ngày ý nghĩa và mở ra hành trình mới với nhiều kỳ vọng.