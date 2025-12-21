Nhan sắc người đẹp Mỹ đăng quang Miss Cosmo 2025

Tối ngày 20-12, đêm Chung kết Miss Cosmo 2025 - Beauty Music Festival diễn ra tại Công viên Sáng tạo (TP HCM), chương trình được trực tiếp trên kênh truyền hình quốc tế AXN và YouTube Miss Cosmo.

Chiến thắng của người đẹp Mỹ hoàn toàn thuyết phục, đặc biệt với phần tranh luận đầy ý nghĩa và cuốn hút.

Trong đó, dự án cộng đồng mang tên "Courage Over Cancer" của Yolina Lindquist tập trung vào nâng cao nhận thức, gây quỹ và hỗ trợ các bệnh nhân ung thư cùng gia đình của họ.

Với "Courage Over Cancer", Miss Cosmo USA đặt mục tiêu gây quỹ và lan tỏa thông điệp hành động thiết thực. Trong vòng một năm, cô đã trực tiếp gây quỹ hơn 20.000 USD cho Quỹ Nghiên cứu Ung thư Huntsman, đồng thời được vinh danh trong Top 8 Sweetheart Fundraiser trên quy mô toàn cầu.

Nhan sắc Miss Cosmo 2025

Dự án ý nghĩa mang vương miện Miss Cosmo về cho người đẹp Mỹ

Tân hoa hậu và Á hậu Miss Cosmo 2025

Trong kế hoạch dài hạn, người đẹp Hoa Kỳ mong muốn mở rộng hợp tác với các tổ chức uy tín như Huntsman Cancer Institute hay St. Jude's, đồng thời triển khai các hoạt động hỗ trợ tại những cộng đồng có tỷ lệ mắc ung thư cao trên thế giới.

Cô nhấn mạnh, khi cứ năm người thì có một người có nguy cơ mắc ung thư, đã đến lúc thế hệ trẻ cần chủ động tạo ra sự thay đổi, từ việc thăm hỏi bệnh nhân, hỗ trợ chi phí điều trị, quyên góp nhu yếu phẩm cho đến đầu tư cho nghiên cứu y học. "Chúng ta có thể là thế hệ góp phần chấm dứt ung thư, từng bước một" - cô khẳng định.

Miss Cosmo USA cho rằng ung thư là một trong những vấn đề nhân đạo nhận được sự quan tâm rộng rãi trên toàn cầu. Không chỉ cá nhân cô gây quỹ hơn 20.000 USD, các tổ chức mà cô đồng hành đã huy động được hơn 30 triệu USD cho mục tiêu chung. Theo cô, ung thư không ảnh hưởng đến một nhóm nhỏ mà chạm đến mọi gia đình, vì vậy sự ủng hộ luôn đến từ nhu cầu sẻ chia rất thật của cộng đồng.

Tân hoa hậu sở hữu nhan sắc nổi bật

Người đẹp Hoa Kỳ nhấn mạnh, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc gây quỹ, mà còn ở cách hỗ trợ các gia đình đang chịu tổn thương và đầu tư lâu dài cho nghiên cứu nhằm tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả. "Mục tiêu cuối cùng là để không còn ai phải nghe câu nói: 'Tôi mắc ung thư'" - cô kết lại phần trả lời trong tràng pháo tay hưởng ứng của khán giả.

Dù thừa nhận không còn nhiều lời để diễn tả cảm xúc, Tân Miss Cosmo 2025 vẫn không giấu được sự háo hức khi nói về nhiệm kỳ sắp tới.

Hệ thống giải thưởng dành cho Hoa hậu gồm tiền mặt: 100.000 USD, Căn hộ cao cấp trong thời gian đương nhiệm, Bộ trang sức đặc biệt đến từ thương hiệu kim cương Ngọc Châu Âu cùng nhiều giải thưởng quà tặng khác.

Tân hoa hậu Miss Cosmo 2025 sẽ làm việc tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm

Sau đăng quang, Tân Hoa hậu sẽ sinh sống và làm việc chính tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm, đồng hành cùng tổ chức Miss Cosmo thực hiện các công việc và hoàn thành nhiệm kỳ của mình trước khi trao lại vương miện cho hoa hậu kế nhiệm. Á hậu sau đăng quang cũng sẽ đồng hành trong nhiều hoạt động cùng Hoa hậu trong thời gian nhiệm kỳ.

Miss Cosmo Philippines - Chelsea Fernandez giành ngôi vị Á quân của Miss Cosmo 2025.