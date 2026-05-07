Quốc tế

Ả Rập Saudi bất ngờ "cấm cửa" quân đội Mỹ?

Xuân Mai

(NLĐO) - Một quan chức Nhà Trắng cho biết các đồng minh trong khu vực đã được thông báo trước về chiến dịch hỗ trợ tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz.

Ả Rập Saudi, một đồng minh chủ chốt của Wasghington ở Vùng Vịnh, đã từ chối cho quân đội Mỹ sử dụng căn cứ và không phận tại nước này để thực hiện chiến dịch hỗ trợ tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz. Theo sau động thái này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ thông báo dừng chiến dịch nói trên.

Theo đài NBC News hôm 7-5, các quan chức cho biết ông Donald Trump đã khiến các đồng minh vùng Vịnh bất ngờ khi công bố "Dự án Tự do" trên mạng xã hội cuối tuần qua.

Trong số này, giới lãnh đạo Ả Rập Saudi đã phản ứng mạnh và đi đến quyết định "cấm cửa" nói trên.

Một tàu chở hàng neo đậu tại eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas - Iran. Ảnh: AP

Hai quan chức Mỹ tiết lộ cuộc điện đàm giữa ông Donald Trump và Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman đã không giải quyết được vấn đề, buộc Tổng thống Mỹ phải tạm dừng "Dự án Tự do". Nguồn tin này nói thêm Ả Rập Saudi hiện ủng hộ các nỗ lực ngoại giao của Pakistan nhằm làm trung gian cho một thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Iran và Mỹ.

Các đồng minh thân cận khác ở Vùng Vịnh cũng bị đẩy vào thế bất ngờ. Tổng thống Donald Trump chỉ nói chuyện với các nhà lãnh đạo Qatar sau khi chiến dịch đã bắt đầu. Ngoài ra, một nhà ngoại giao Trung Đông cho biết Mỹ chỉ phối hợp với Oman về chiến dịch sau khi ông Donald Trump đưa ra thông báo.

Khi được hỏi về vấn đề trên, một quan chức Nhà Trắng cho biết các đồng minh trong khu vực đã được thông báo trước về chiến dịch.

Ông Donald Trump đã công bố "Dự án Tự do" vào cuối tuần qua như một cách phá vỡ thế phong tỏa của Iran ở eo biển Hormuz.

Các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của ông Donald Trump đã dành phần lớn ngày 5-5 để nói về chiến dịch trước khi Tổng thống Mỹ bất ngờ ra lệnh dừng chiến dịch chỉ khoảng 36 giờ sau khi nó bắt đầu.

Các nhà lãnh đạo an ninh quốc gia hàng đầu của ông khen ngợi nỗ lực này trong các cuộc họp báo công khai tại Lầu Năm Góc và Nhà Trắng hôm 5-5 nhưng tổng thống đột ngột đình chỉ chiến dịch chỉ khoảng 36 giờ sau khi bắt đầu. Trong bài viết trên mạng xã hội, ông Donald Trump cho biết dự án sẽ được tạm dừng trong thời gian ngắn để xem liệu một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột có thể được hoàn tất và ký kết hay không.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ cho biết quân đội nước này đang tập hợp thêm một số tàu ở vùng Vịnh để đi qua eo biển thì chiến dịch bị dừng lại.

Quân đội Mỹ vẫn tiếp tục duy trì sự hiện diện ở quanh vùng Vịnh với quy mô lực lượng lớn hơn so với thời điểm xung đột nổ ra hôm 28-2. Hiện có hai nhóm tác chiến tàu sân bay trong khu vực và Lầu Năm Góc đã điều thêm lực lượng hậu cần, hỗ trợ, đồng thời bổ sung các kho dự trữ.

Nỗ lực ngoại giao mới nhất từ Iran

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Iran Seyyed Abbas Araghchi có cuộc hội đàm tại thủ đô Bắc Kinh hôm 6-5.

