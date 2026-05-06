VIDEO: Biển lửa bao trùm trung tâm thương mại tại Iran, nhiều người thương vong

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra tại trung tâm thương mại Arghavan, thuộc thị trấn Andisheh, gần thủ đô Tehran. Dẫn thông tin từ cơ quan khẩn cấp địa phương vào ngày 6-5, hãng tin AP cho biết lực lượng chức năng đã ghi nhận 8 ca tử vong và 40 người khác bị thương ở các mức độ khác nhau.

Hình ảnh hiện trường được truyền thông đăng tải cho thấy những cột khói đen đặc bốc cao hàng chục mét, bao trùm toàn bộ khối kiến trúc trong khi lính cứu hỏa nỗ lực vật lộn với lửa.

Lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết lớp vỏ ngoài của tòa nhà khiến ngọn lửa lan nhanh. Ảnh: X.

Liên quan đến diễn biến vụ việc, tờ The Sun dẫn thông tin từ hãng tin Mizan cho biết cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương đánh giá lớp vỏ ngoài của tòa nhà vốn là vật liệu dễ bắt lửa. Đây chính là nguyên nhân trực tiếp khiến ngọn lửa lan nhanh và làm thảm kịch trở nên tồi tệ hơn.

Hiện tại, đài truyền hình quốc gia Iran (IRIB) thông báo các nhà chức trách đang khẩn trương điều tra để xác định nguyên nhân khởi phát đám cháy.

Biển lửa bao trùm trung tâm thương mại Arghavan, thuộc thị trấn Andisheh, gần thủ đô Tehran. Clip: IRIB.

Khói đen dày đặc bao trùm trung tâm thương mại tại Iran. Clip: Tasnim.

Lực lượng cứu hộ tại thủ đô Tehran vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả đau lòng từ vụ cháy trung tâm Arghavan.

Dù vụ tai nạn xảy ra trong bối cảnh chính trị nhạy cảm, tờ The Sun lưu ý hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy vụ việc liên quan đến các hoạt động quân sự.

Thực tế, một lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran đã được duy trì trong khoảng ba tuần qua.