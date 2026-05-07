Quốc tế

Mỹ nổ súng vô hiệu hóa tàu dầu Iran phá vòng vây tại eo biển Hormuz

Huệ Bình

(NLĐO) – Ngày 6-5, quân đội Mỹ nổ súng và vô hiệu hóa tàu chở dầu M/T Hasna treo cờ Iran khi con tàu cố gắng phá vòng phong tỏa hàng hải quanh eo biển Hormuz.

Thông tin trên do tờ New York Post trích dẫn từ giới chức Mỹ. Tàu M/T Hasna bị lực lượng Mỹ chặn lại vào khoảng 9 giờ sáng giờ miền Đông Mỹ (tức 21 giờ ngày 6-5 theo giờ Việt Nam) khi đang hướng về một cảng của Iran tại vịnh Oman.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết một máy bay chiến đấu đã khai hỏa pháo tự động vào M/T Hasna.

"Sau khi thủy thủ đoàn tàu M/T Hasna không tuân thủ các cảnh báo lặp đi lặp lại, lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa bánh lái của tàu bằng cách bắn nhiều loạt đạn từ pháo 20 mm của tiêm kích F/A-18 Super Hornet, xuất kích từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72)" - CENTCOM viết trên mạng xã hội X.

CENTCOM thông báo thêm: "Tàu Hasna hiện không còn tiếp tục hành trình về Iran nữa".

Mỹ nổ súng vô hiệu hóa tàu dầu Iran phá vòng vây tại eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Mỹ duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran nhằm đáp trả việc Tehran đóng cửa eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

Mỹ hiện duy trì phong tỏa đối với tất cả các tàu có ý định cập cảng hoặc rời cảng của Iran như một biện pháp gây áp lực kinh tế mạnh mẽ đối với Tehran.

Các tàu liên quan đến Iran gần như là những phương tiện duy nhất còn lưu thông qua eo biển Hormuz, sau khi Tehran đóng cửa "điểm nghẽn" dầu mỏ này – nơi vốn có hơn 130 lượt tàu qua lại mỗi ngày trước khi xung đột nổ ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây phát biểu rằng lệnh phong tỏa sẽ vẫn được tiếp tục, dù các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran được cho là có tiến triển.

Tuy nhiên, phía Iran vẫn tỏ ra hoài nghi về các tín hiệu ngoại giao này.

Ông Ebrahim Rezaei, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, đã bác bỏ các báo cáo cho rằng hai bên sắp đạt được thỏa thuận.

Viết trên mạng xã hội X, ông Rezaei gọi thông tin từ tờ Axios (Mỹ) về một thỏa thuận tiềm năng là "bản danh sách mong muốn của Mỹ". Cụ thể, ông Rezaei viết: "Bài viết của Axios giống một danh sách mong muốn của Mỹ hơn là hiện thực"

Ông cảnh báo Iran sẽ đáp trả gay gắt nếu Mỹ và các đồng minh từ chối nhượng bộ.

Trong khi đó, hãng thông tấn ISNA của Iran đưa tin các thông tin về việc ký kết bản ghi nhớ chấm dứt xung đột chỉ là suy đoán nhằm gây căng thẳng.

Trước đó, Axios dẫn nguồn tin cho biết Washington và Tehran sắp ký một bản ghi nhớ dài 1 trang để chấm dứt xung đột.

Theo Axios, quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc đình chỉ chiến dịch hỗ trợ tàu đi qua eo biển Hormuz có liên quan đến tiến triển trong các cuộc đàm phán.

Phía Tehran vẫn chưa đưa ra bình luận trực tiếp về vụ tàu M/T Hasna bị chặn.

Khoảng một giờ sau khi vụ đánh chặn diễn ra vào ngày 6-5, CENTCOM cho biết lực lượng Mỹ đã chặn và chuyển hướng 52 tàu thương mại kể từ khi lệnh phong tỏa có hiệu lực vào tháng trước.

Vụ đánh chặn mới nhất xảy ra chỉ hai ngày sau khi Mỹ và Iran đấu súng tại eo biển Hormuz, dẫn đến việc Mỹ đánh chìm 6 tàu tấn công tốc độ cao của Tehran đang tuần tra trên vùng biển này. Phía Iran nói các tàu bị chìm là tàu dân sự.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 7-5: Iran đe dọa các căn cứ quân sự châu Âu

(NLĐO) - Trong lúc tình hình eo biển Hormuz vẫn còn khó đoán định, Iran cảnh các báo căn cứ châu Âu hỗ trợ Mỹ có thể trở thành mục tiêu.

Chiến sự Trung Đông ngày 6-5: Pháp xác nhận tàu bị tấn công ở Hormuz, tuyên bố đáng lo từ Israel

(NLĐO) - Một số thành viên thủy thủ đoàn tàu San Antonio đã bị thương trong vụ tấn công tại eo biển Hormuz.

VIDEO: Biển lửa bao trùm trung tâm thương mại tại Iran, nhiều người thương vong

(NLĐO) - Ít nhất 8 người thiệt mạng và 40 người bị thương khi ngọn lửa hung hãn thiêu rụi một trung tâm thương mại nhiều tầng tại thủ đô Tehran hôm 5-5.

tàu chở dầu centcom Mỹ - Iran eo biển Hormuz Vịnh Oman
