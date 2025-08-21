HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

AC Milan quay lưng, Rasmus Hojlund chuyển hướng gia nhập Napoli

Đông Linh (theo Goal)

(NLĐO) - AC Milan không còn mặn mà với chân sút người Đan Mạch bị thất sủng ở Man United, thay vào đó, Rasmus Hojlund có thể gia nhập Napoli cũng tại Serie A.

Kế hoạch chia tay Rasmus Hojlund của Man United gặp không ít trắc trở khi AC Milan bất ngờ "quay xe" phút cuối. Theo sát chân sút người Đan Mạch suốt thời gian qua, thế nhưng AC Milan lại không thể đáp ứng yêu cầu từ phía đội bóng nước Anh.

AC Milan quay lưng, Rasmus Hojlund chuyển hướng gia nhập Napoli- Ảnh 1.

Rasmus Hojlund sắp rời Old Trafford

Theo Corriere dello Sport, Man United sẵn sàng cho AC Milan mượn Hojlund với phí 4,5 triệu bảng/mùa nhưng kèm điều khoản phải mua đứt ngay sau thời hạn cho mượn với hợp đồng chuyển nhượng được định giá khoảng 39 triệu bảng.

TIN LIÊN QUAN

Không chấp nhận các điều khoản có tính ràng buộc quá cao này, AC Milan quyết định chuyển hướng và gần như đã hoàn tất thủ tục hỏi mượn tiền đạo Victor Boniface từ Bayer Leverkusen.

Thương vụ cho mượn với AC Milan bất thành, thế nhưng Man United lại nhận được lời đề nghị từ một đại diện Serie A khác về Rasmus Hojlund.

AC Milan quay lưng, Rasmus Hojlund chuyển hướng gia nhập Napoli- Ảnh 3.

Những đồng đội sắp cùng Hojlund chia tay với Man United

Napoli - đương kim vô địch Serie A - đã bước vào cuộc thương lượng với Man United trong việc tìm kiếm người thay thế Romelu Lukaku, chân sút chủ lực người Bỉ đang dính chấn thương dài hạn. Theo nhà báo chuyên về chuyển nhượng Fabrizio Romano, các cuộc trao đổi giữa Napoli và đại diện Hojlund diễn ra khá tích cực khi cầu thủ 22 tuổi sẵn sàng trở lại nước Ý.

Hojlund trước sau chỉ yêu cầu được đảm bảo về một kế hoạch dài hạn, giúp anh được thi đấu thường xuyên thay vì chỉ là giải pháp hỏi mượn tạm thời. Trong khi đó, "Quỷ đỏ" muốn nhanh chóng dứt điểm thương vụ này bởi tân binh Benjamin Sesko đã đến và chiếm suất đá chính, trong khi HLV Ruben Amorim gần như đã loại Hojlund khỏi kế hoạch mùa giải mới của ông.

AC Milan quay lưng, Rasmus Hojlund chuyển hướng gia nhập Napoli- Ảnh 4.

Hojlund không được đăng ký thi đấu với Arsenal cuối tuần trước

Gia nhập đội chủ sân Old Trafford từ Atalanta năm 2023 với hợp đồng 5 năm trị giá 72 triệu bảng, Hojlund từng được kỳ vọng sẽ trở thành chân sút hàng đầu của Man United. Tuy nhiên, màn trình diễn mờ nhạt với chỉ 10 bàn thắng sau 52 lần ra sân mùa trước khiến Hojlund đánh mất niềm tin nơi Ban huấn luyện lẫn người hâm mộ Man United.

Hojlund ít được ra sân trong chuyến du đấu mùa hè, thậm chí còn không được HLV Amorim đăng ký thi đấu lượt trận mở màn với Arsenal hồi tuần trước.

Điều này là đòn giáng mạnh vào chút hy vọng mong manh của Hojlund khi anh muốn ở lại Man United để chiến đấu giành vị trí chính thức với Benjamin Sesko và dàn sao tấn công mà đội bóng vừa chiêu mộ.

AC Milan quay lưng, Rasmus Hojlund chuyển hướng gia nhập Napoli- Ảnh 5.

Hojlund sẵn sàng tái hợp McTominay trong màu áo Napoli

Ra đi cũng không phải là giải pháp quá tệ để cứu vãn sự nghiệp. Ở bến đỗ tiềm năng Napoli, Hojlund có cơ hội tỏa sáng bên cạnh việc tái ngộ cùng đồng đội cũ Scott McTominay vừa có mùa giải cực kỳ thành công tại đây.

Đội bóng xứ Naples mùa hè vừa qua đưa về đến 8 tân binh (5 người ra đi theo chiều ngược lại) với chi phí chỉ hơn 80 triệu euro, bao gồm cả cựu sao Ngoại hạng Kevin de Bruyne đến bằng bản hợp đồng tự do.

Man United đang xem xét lời đề nghị từ AS Roma về việc chuyển nhượng Jadon Sancho, chỉ còn chờ cầu thủ này thống nhất các điều khoản cá nhân với đội bóng. Thỏa thuận chuyển nhượng này trị giá khoảng 20 triệu bảng, đã bao gồm trên 4 triệu phụ phí, còn kém xa mức phí 73 triệu bảng mà Man United trả cho Dortmund cách đây vài mùa.

AC Milan quay lưng, Rasmus Hojlund chuyển hướng gia nhập Napoli- Ảnh 6.

Jadon Sancho không có cơ hội trụ lại Man United

AS Roma tự tin đạt được thỏa thuận cá nhân với Sancho, một phần do tân binh Leon Bailey - gia nhập theo dạng cho mượn từ Aston Villa – ra sức thuyết phục bạn thân Sancho đầu quân cho đội bóng thủ đô nước Ý.

Tin liên quan

Man United gục ngã tại Old Trafford, Arsenal thăng hoa ngày khai mạc

Man United gục ngã tại Old Trafford, Arsenal thăng hoa ngày khai mạc

(NLĐO) – Pha lập công duy nhất của trung vệ Riccardo Calafiori mang về chiến thắng quan trọng cho Arsenal ngay trên sân của Man United.

Man United hoàn tất thương vụ Benjamin Sesko: Kỳ vọng cho kỷ nguyên mới

(NLĐO) – Man United đang tiến rất gần đến việc chiêu mộ Benjamin Sesko sau khi tiền đạo trẻ người Slovenia bay đến Manchester kiểm tra y tế tối 7-8.

Man United chi đậm mua Bryan Mbeumo, hàng công có đủ "song sát"

(NLĐO) – Man United đã hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Bryan Mbeumo từ Brentford, bước đầu hoàn thiện hàng tấn công vốn gây nhiều thất vọng mùa trước.

Rasmus Hojlund Man United AC Milan AS Roma Napoli Scott McTominay Kevin De Bruyne
