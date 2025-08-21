AC Milan quay lưng, Rasmus Hojlund chuyển hướng gia nhập Napoli

Kế hoạch chia tay Rasmus Hojlund của Man United gặp không ít trắc trở khi AC Milan bất ngờ "quay xe" phút cuối. Theo sát chân sút người Đan Mạch suốt thời gian qua, thế nhưng AC Milan lại không thể đáp ứng yêu cầu từ phía đội bóng nước Anh.



Rasmus Hojlund sắp rời Old Trafford

Theo Corriere dello Sport, Man United sẵn sàng cho AC Milan mượn Hojlund với phí 4,5 triệu bảng/mùa nhưng kèm điều khoản phải mua đứt ngay sau thời hạn cho mượn với hợp đồng chuyển nhượng được định giá khoảng 39 triệu bảng.

Không chấp nhận các điều khoản có tính ràng buộc quá cao này, AC Milan quyết định chuyển hướng và gần như đã hoàn tất thủ tục hỏi mượn tiền đạo Victor Boniface từ Bayer Leverkusen.

Thương vụ cho mượn với AC Milan bất thành, thế nhưng Man United lại nhận được lời đề nghị từ một đại diện Serie A khác về Rasmus Hojlund.

Những đồng đội sắp cùng Hojlund chia tay với Man United

Napoli - đương kim vô địch Serie A - đã bước vào cuộc thương lượng với Man United trong việc tìm kiếm người thay thế Romelu Lukaku, chân sút chủ lực người Bỉ đang dính chấn thương dài hạn. Theo nhà báo chuyên về chuyển nhượng Fabrizio Romano, các cuộc trao đổi giữa Napoli và đại diện Hojlund diễn ra khá tích cực khi cầu thủ 22 tuổi sẵn sàng trở lại nước Ý.

Hojlund trước sau chỉ yêu cầu được đảm bảo về một kế hoạch dài hạn, giúp anh được thi đấu thường xuyên thay vì chỉ là giải pháp hỏi mượn tạm thời. Trong khi đó, "Quỷ đỏ" muốn nhanh chóng dứt điểm thương vụ này bởi tân binh Benjamin Sesko đã đến và chiếm suất đá chính, trong khi HLV Ruben Amorim gần như đã loại Hojlund khỏi kế hoạch mùa giải mới của ông.

Hojlund không được đăng ký thi đấu với Arsenal cuối tuần trước

Gia nhập đội chủ sân Old Trafford từ Atalanta năm 2023 với hợp đồng 5 năm trị giá 72 triệu bảng, Hojlund từng được kỳ vọng sẽ trở thành chân sút hàng đầu của Man United. Tuy nhiên, màn trình diễn mờ nhạt với chỉ 10 bàn thắng sau 52 lần ra sân mùa trước khiến Hojlund đánh mất niềm tin nơi Ban huấn luyện lẫn người hâm mộ Man United.

Hojlund ít được ra sân trong chuyến du đấu mùa hè, thậm chí còn không được HLV Amorim đăng ký thi đấu lượt trận mở màn với Arsenal hồi tuần trước.

Điều này là đòn giáng mạnh vào chút hy vọng mong manh của Hojlund khi anh muốn ở lại Man United để chiến đấu giành vị trí chính thức với Benjamin Sesko và dàn sao tấn công mà đội bóng vừa chiêu mộ.

Hojlund sẵn sàng tái hợp McTominay trong màu áo Napoli

Ra đi cũng không phải là giải pháp quá tệ để cứu vãn sự nghiệp. Ở bến đỗ tiềm năng Napoli, Hojlund có cơ hội tỏa sáng bên cạnh việc tái ngộ cùng đồng đội cũ Scott McTominay vừa có mùa giải cực kỳ thành công tại đây.

Đội bóng xứ Naples mùa hè vừa qua đưa về đến 8 tân binh (5 người ra đi theo chiều ngược lại) với chi phí chỉ hơn 80 triệu euro, bao gồm cả cựu sao Ngoại hạng Kevin de Bruyne đến bằng bản hợp đồng tự do.