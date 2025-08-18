HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Man United gục ngã tại Old Trafford, Arsenal thăng hoa ngày khai mạc

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) – Pha lập công duy nhất của trung vệ Riccardo Calafiori mang về chiến thắng quan trọng cho Arsenal ngay trên sân của Man United.

Chuyến hành quân đến của Arsenal "chảo lửa" Old Trafford mang đến kết quả ngoài mong đợi cho dù đội bóng của HLV Mikel Arteta được đánh giá cao hơn nhiều so với chủ nhà Man United.

Man United gục ngã tại Old Trafford, Arsenal thăng hoa ngày khai mạc - Ảnh 1.

Man United tấn công vượt trội và kiểm soát thế trận

Ngay từ những phút đầu tiên, Man United kiểm soát bóng vượt trội nhưng Arsenal lại là đội có được bàn mở tỉ số. Phút 13, từ quả phạt góc của Declan Rice, Riccardo Calafiori xuất hiện đúng lúc và đánh đầu hiểm hóc, không cho thủ môn Altay Bayındır có cơ hội cản phá. VAR kiểm tra nhưng cũng không xác định trung vệ Gabriel Magalhaes của Arsenal có phạm lỗi với thủ môn chủ nhà hay không.

Man United gục ngã tại Old Trafford, Arsenal thăng hoa ngày khai mạc - Ảnh 2.

Arsenal mở tỉ số với pha đánh đầu cận thành của Calafiori

Bị dẫn bàn, Man United dồn toàn lực tấn công. Phút 30, Patrick Dorgu tung cú sút xa đẹp mắt khiến cột dọc khung thành Arsenal rung lên. Ít phút sau, Matheus Cunha cũng khiến CĐV đội khách thót tim với cú dứt điểm căng, buộc thủ môn David Raya phải trổ tài cản phá.

Man United gục ngã tại Old Trafford, Arsenal thăng hoa ngày khai mạc - Ảnh 3.

Matheus Cunha không có cơ hội tỏa sáng

Arsenal chủ động lùi sâu đội hình sau khi có bàn mở tỉ số, tập trung vào việc phong tỏa Bruno Fernandes và hạn chế sự cơ động của Matheus Cunha ở tuyến giữa. Những pha thay người của Arteta ở hiệp hai như tung Kai Havertz, Noni Madueke vào sân giúp giữ được sự cân bằng, không để Man United tạo nhiều đột biến trong thời gian cuối trận.

Man United gục ngã tại Old Trafford, Arsenal thăng hoa ngày khai mạc - Ảnh 4.

Bryan Mbeumo tiếc nuối cơ hội ghi bàn gỡ hòa cho chủ nhà

Trong khi đó, các quyết định thay đổi nhân sự của HLV Amorim cũng không mang lại hiệu quả. Sự xuất hiện của Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko không đủ sức xoay chuyển thế trận. Hàng công Man United chơi nỗ lực nhưng thiếu sắc bén để có thể tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Kết thúc 90 phút, Arsenal rời Old Trafford với 3 điểm trọn vẹn, khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng quan trọng trước một đối thủ trực tiếp trong nhóm "Big Six". Calafiori trở thành người hùng mới khi ghi bàn ngay trong trận mở màn Premier League.

Man United gục ngã tại Old Trafford, Arsenal thăng hoa ngày khai mạc - Ảnh 5.

Arsenal giành 3 điểm trọn vẹn ngày ra quân ở Old Trafford

Với Man United, thất bại ngay trận khai màn trên sân nhà là lời nhắc nhở cho tham vọng của thầy trò HLV Amorim. 

Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng sự kém duyên của các chân sút khiến họ trắng tay. "Quỷ đỏ" sẽ phải nhanh chóng điều chỉnh, cần thêm thời gian để các tân binh hòa nhập để không bị bỏ lại trong cuộc đua khốc liệt mùa này.

