Gần 10.000 người dự ngày hội việc làm sân bay Long Thành

Ngày 23-8, Ngày hội việc làm Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) diễn ra tại Công viên 3A, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai.

Hơn 3.000 cơ hội việc làm

Ngày hội việc làm có sự tham gia của 7 doanh nghiệp tuyển dụng với hơn 3.000 cơ hội việc làm gồm: Công ty Cổ phần hàng không Vietjet (Vietjet Air), Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS), Công ty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS), Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam (VACS), Công ty CP Suất ăn Hàng không Việt Nam (VINACS), Công ty CPDV Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), Học viện Hàng không Việt Nam (VAA)…

Hàng ngàn người lao động tìm cơ hội việc làm tại Ngày hội việc làm sân bay Long Thành

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai và đại diện Sở, ngành tại Ngày hội việc làm sân bay Long Thành

Tại ngày hội việc làm, Công ty VIAGS đang có nhu cầu tuyển dụng hơn 400 vị trí việc làm gồm nhân viên phục vụ hành khách, kiểm soát tải, hướng dẫn chất xếp, điều phối chuyến bay; nhân viên sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị mặt đất; chuyên viên, nhân viên nghiệp vụ; chuyên viên công nghệ thông tin; nhân viên lái vận hành trang thiết bị mặt đất; nhân viên phục vụ hành lý, hàng hoá, nhân viên vệ sinh máy bay….

Ông Nguyễn Cao Cường, Phó Tổng Giám đốc ACV phát biểu tại ngày hội việc làm

Nhà ở xã Long Thành, Nguyễn Hữu Đức Tài, sinh viên năm cuối Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 tại Đồng Nai đang tìm cơ hội việc làm tại các gian hàng tuyển dụng. Đức Tài chia sẻ, hôm nay đến ngày hội việc làm với mục đích để tìm hiểu hết các nhu cầu và yêu cầu của tất cả các đơn vị tuyển dụng. "Xét về năng lực ngoại ngữ cũng như học lực, em nghĩ bản thân đủ tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng, trong đó có Công ty VIAGS" - Tài hồ hởi nói.

Ưu tiên các hộ dân nhường đất làm sân bay Long Thành

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Cao Cường, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), khẳng định sự có mặt của các đơn vị tuyển dụng hôm nay không chỉ mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho người lao động mà còn thể hiện tinh thần hợp tác - phát triển bền vững trong hệ sinh thái hàng không.

"Nguồn nhân lực chính là yếu tố quyết định sự thành công của sân bay Long Thành. ACV cam kết sẽ không chỉ dừng lại ở việc tuyển dụng mà còn đồng hành cùng người lao động trong suốt quá trình đào tạo, rèn luyện kỹ năng, phát triển sự nghiệp. Chúng tôi mong muốn xây dựng một môi trường làm việc nơi mà mỗi cá nhân đều có cơ hội phát huy năng lực, đóng góp giá trị, góp phần quan trọng trong việc xây dựng và nâng cao năng lực cạnh tranh của sân bay Long Thành khi được đưa vào khai thác" - ông Cường nhấn mạnh.

Ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị ưu tiên việc làm cho người dân địa phương đã nhường đất để xây dựng sân bay Long Thành

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, ACV và các đơn vị hàng không cùng Khai mạc ngày hội việc làm sân bay Long Thành với hơn 3.000 vị trí việc làm

Phát biểu tại ngày hội việc làm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn cho biết việc tổ chức sự kiện Ngày hội việc làm chuyên ngành hàng không là dịp để học sinh, sinh viên và người lao động gặp các doanh nghiệp khai thác mặt đất, nắm bắt thông tin cung cầu - cầu lao động. Qua đó, giúp kết nối lao động và doanh nghiệp; tạo cơ hội cho các ứng viên tiềm năng gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với các nhà tuyển dụng hàng đầu trong ngành hàng không cũng như giúp những doanh nghiệp tìm kiếm và tuyển dụng nhân sự phù hợp với nhu cầu của mình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn đề nghị các đơn vị đào tạo rà soát, phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Long Thành để chủ động trong công tác đào tạo, cung ứng nhân lực đảm bảo số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn của ngành hàng không.

Tăng cường mối liên kết và hợp tác, phối hợp xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu tuyển dụng lao động, tăng thời gian thực hành và đưa sinh viên thực tập tại những doanh nghiệp trong cảng hàng không nhằm giúp các em cọ xát, tiếp xúc để nâng cao trình độ hiểu biết về quy trình, công nghệ trong thực tế.

Ông Sơn cũng đề nghị phía Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các công ty cần có sự ưu tiên trong tuyển dụng lao động đối với người dân trên địa bàn các xã đã nhường đất xây dựng Cảng hàng không vào làm việc để hỗ trợ sinh kế lâu dài cho người dân cũng như đồng hành với sự phát triển của Cảng hàng không trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sân bay Long Thành giai đoạn 2026 - 2030 tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thời gian tới.

Các đơn vị tuyển dụng tư vấn cho các em sinh viên

Các em sinh viên điền mẫu đăng ký ứng tuyển vị trí tuyển dụng

Các gian hàng của những đơn vị hàng không đều chật kín người tới tìm hiểu thông tin

Thời gian qua, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 đã ký kết hợp tác với ACV, Công ty TNHH MTV kỹ thuật máy bay, Công ty Dịch vụ mặt đất Sài Gòn để tuyển sinh đào tạo trong lĩnh vực bảo trì, bão dưỡng máy bay; logistics hàng hóa trong cảng hàng không… Sau khi tốt nghiệp, các sinh viên đủ điều kiện về ngoại ngữ cũng như yêu cầu đã được những công ty tuyển dụng và bố trí việc làm. Về giải pháp đào tạo phục vụ nhân lực sân bay Long Thành trong thời gian tới, ông Nguyễn Khánh Cường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 kiến nghị các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai tổ chức những hoạt động kết nối giữa các doanh nghiệp hoạt động trong dịch vụ hàng không, địa phương và người lao động có nhu cầu đào tạo tại các địa phương; kiến nghị với Đảng ủy Xã Long Phước, Tỉnh ủy Đồng Nai có cơ chế về hỗ trợ tài chính, đặt hàng đào tại các ngành phục vụ cho sân bay Long Thành tạo điều kiện cho con em trên địa bàn xã Long Phước, cũng như con em tỉnh Đồng Nai khi đào tạo tại nhà trường…



