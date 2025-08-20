Hơn 4.000 cơ hội việc làm tại sân bay Long Thành

Ngày hội việc làm do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai tổ chức tại Công viên 3A, xã An Phước nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn vận hành. Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Đăng Bảo Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai xung quanh ngày hội tuyển dụng này.

Khi khai thác giai đoạn 1 với công suất 25 triệu hành khách vào năm 2026, sân bay Long Thành cần gần 14.000 lao động từ phổ thông đến trên đại học.

Phóng viên: Xin ông cho biết, đến nay công tác chuẩn bị cho ngày hội việc làm sân bay Long Thành tới đâu?

- Ông Đỗ Đăng Bảo Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai: Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực tỉnh Đồng Nai phục vụ trong và ngoài Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 2024 - 2026, định hướng đến năm 2030; đào tạo nhân lực phục vụ trong và ngoài Cảng hàng không quốc tế Long Thành gắn liền với nhu cầu vị trí việc làm trong và ngoài Cảng, phát huy có hiệu quả nguồn nhân lực qua đào tạo của tỉnh; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) ban hành Kế hoạch liên tịch 3649/KHLT-CTCHK-GDĐT ngày 13-8-2025 về tổ chức ngày hội việc làm tỉnh Đồng Nai năm 2025.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản đề nghị các trường đại học, phân hiệu đại học, trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin về khả năng đào tạo đáp ứng nhu cầu tuyển dụng tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Công văn đề nghị những đơn vị liên quan, trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường THPT phối hợp triển khai Kế hoạch liên tịch tổ chức ngày hội việc làm tỉnh Đồng Nai năm 2025 nhằm kịp thời cung cấp thông tin về ngày hội đến với phụ huynh, học sinh, sinh viên và người lao động trên địa bàn tỉnh tham gia.

Chủ đề "From Lotus roots to Global routes" (Từ cội Sen Việt, vươn ra thế giới) trong ngày hội việc làm sân bay Long Thành có nội dung, ý nghĩa ra sao, thưa ông?

Cội sen (gốc rễ của quốc hoa Việt Nam), cũng chính là cảm hứng cho kiến trúc nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Từ cội nguồn ấy, hoa sen vươn mình thanh khiết, biểu trưng cho khát vọng hội nhập và vươn ra thế giới của dân tộc Việt Nam

Đó cũng là sứ mệnh của Long Thành trở thành cảng hàng không trung chuyển của khu vực Đông Nam Á, từng bước trở thành 1 trong những cảng hàng không trung chuyển của thế giới, một cánh cửa rộng mở để Việt Nam kết nối với năm châu và để thế giới tìm đến Việt Nam.

Hình tượng hoa sen không chỉ nhắc nhớ về cội nguồn và bản sắc văn hóa đặc sắc của đất nước mà còn gửi gắm khát vọng "sánh vai cùng các cường quốc năm châu", với Cảng hàng không quốc tế Long Thành là một trong những cửa ngõ trọng yếu, là phương tiện hiện thực hóa khát vọng vươn tầm ấy.

Người lao động có thể đăng ký tham gia tuyển dụng tại website chính thức của ngày hội việc làm Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Ông thông tin rõ hơn về ngày hội việc làm sân bay Long Thành sẽ giới thiệu bao nhiêu việc làm, những vị trí nhóm việc làm ra sao, các chương trình cụ thể trong ngày hội cho người lao động? Bao nhiêu doanh nghiệp trong các lĩnh vực nào tham gia?

Ngày hội việc làm tỉnh Đồng Nai năm 2025 nhằm quảng bá, cung cấp thông tin về nhu cầu nhân lực phục vụ trong và ngoài Cảng hàng không quốc tế Long Thành gắn liền với nhu cầu vị trí việc làm trong và ngoài cảng. Qua ngày hội kịp thời kết nối giữa học sinh - sinh viên, người lao động của tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là người dân bị thu hồi đất khu vực sân bay quốc tế Long Thành với doanh nghiệp tuyển dụng thuộc các đơn vị trong và ngoài Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Nhằm kịp thời giúp cho phụ huynh, học sinh, sinh viên và người dân nắm bắt thông tin về ngành nghề, tiêu chuẩn tuyển dụng tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành ngày 12-8-2025, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) ban hành Công văn 3620/TCTCHKVN-CBKTLT về cung cấp các thông tin cụ thể về số lượng nhu cầu, ngành nghề, tiêu chuẩn tuyển dụng trong và ngoài sân bay.

Ngày hội việc làm năm 2025 có các đơn vị tuyển dụng thuộc ngành hàng không: Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV); Công ty Cổ phần hàng không Vietjet; Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS); Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS); Công ty TNHH MTV suất ăn hàng không Việt Nam (VACS); Công ty Cổ phần Dịch vụ suất ăn hàng không Việt Nam (VINACS); Học viện Hàng không Việt Nam với 4.013 vị trí cụ thể như sau:

Hơn 4.000 cơ hội việc làm tại sân bay Long Thành

Sở sẽ hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện ra sao để các em học sinh, sinh viên trên địa bàn tới tham dự sự kiện, cũng như tìm hiểu cơ việc làm? Dự kiến bao nhiêu học sinh, sinh viên tham gia, thưa ông?

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 957/SGDĐT-GDNN ngày 18-8-2025 về việc đề nghị phối hợp triển khai Kế hoạch liên tịch tổ chức ngày hội việc làm tỉnh Đồng Nai năm 2025. Qua đó, tạo điều kiện để học sinh - sinh viên, người lao động của tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là người dân bị thu hồi đất khu vực sân bay quốc tế Long Thành, đáp ứng cao nhất với các yêu cầu nguồn nhân lực phục vụ Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bảo đảm sự thống nhất trong quan điểm và triển khai thực hiện giữa ngành hàng không, tỉnh Đồng Nai và các bên có liên quan, văn bản đã đề nghị các trường đại học, trung cấp, cao đẳng; trung học phổ thông căn cứ "Kế hoạch liên tịch 3649/KHLT-CTCHK-GDĐT ngày 13-8-2025 về tổ chức ngày hội việc làm tỉnh Đồng Nai năm 2025 triển khai đến phụ huynh, học sinh, sinh viên biết, tham dự. Đồng thời, các trường cách xa địa điểm tổ chức từ 10 km trở lên sẽ bố trí kinh phí đưa đón học sinh, sinh viên đến địa điểm tổ chức ngày hội từ nguồn kinh phí của đơn vị nhằm đảm bảo an toàn cho các em.

Ngoài ra, căn cứ trên nhu cầu của các đơn vị, sở đã thông tin đến các trường THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường đại học trên địa bàn tỉnh để biết, tham gia nếu có nhu cầu.

Đồng thời, theo Kế hoạch liên tịch 3649/KHLT-CTCHK-GDĐT ngày 13-8-2025 về tổ chức ngày hội việc làm tỉnh Đồng Nai năm 2025 huy động khoảng 2.000 học sinh, sinh viên tham gia ngày hội.

Người lao động làm việc tại đại công trường sân bay Long Thành

Người lao động được ưu tiên tuyển dụng trong ngày hội việc làm sân bay Long Thành là những đối tượng cụ thể nào, xin ông thông tin thêm?

Đối tượng tham gia tuyển dụng gồm: Sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học; trung học phổ thông; người lao động có nhu cầu việc làm tại địa bàn xã Long Thành, đặc biệt là người dân bị thu hồi đất khu vực sân bay quốc tế Long Thành và khu vực lân cận thuộc tỉnh Đồng Nai.

Xin cảm ơn ông!