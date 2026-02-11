HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

AFC tiết lộ Việt Nam là bên khiếu nại Malaysia lên FIFA

Quốc An

(NLĐO) - Truyền thông Malaysia cho biết đơn khiếu nại nhóm 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" là từ Việt Nam, theo bật mí của AFC.

Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor Paul John cho biết phía Việt Nam là bên gửi khiếu nại liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch của Malaysia sau trận đấu bảng F vòng loại Asian Cup 2027, cũng là vòng loại World Cup 2027, diễn ra ngày 10-6-2025.

Ở trận đấu trên sân Bukit Jalil, Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV Peter Cklamovski thắng đậm Việt Nam 4-0, qua đó chấm dứt chuỗi 11 năm không biết mùi chiến thắng trước đối thủ này. Tuy nhiên, ngay sau trận, vấn đề tư cách pháp lý của bảy cầu thủ đã bị đặt dấu hỏi.

“Chúng tôi (AFC) được FIFA thông báo vì giải đấu đó thuộc hệ thống thi đấu của AFC, cụ thể là vòng loại Asian Cup 2027. Vì vậy, chúng tôi nhận được thông tin rằng FIFA đang xem xét cả bảy cầu thủ ngay sau trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam, do có khiếu nại từ phía Việt Nam” - tờ Stadium Astro dẫn lời Tổng thư ký AFC.

img

Tổng Thư ký AFC bật mí đơn kiện nhập tịch của nhóm cầu thủ "lậu" xuất phát từ Việt Nam

Theo ông Windsor, AFC chỉ nhận thông tin trực tiếp từ FIFA vì đây là giải đấu thuộc hệ thống của AFC. FIFA cũng lập tức xem xét hồ sơ của cả bảy cầu thủ sau khi có đơn phản đối từ Việt Nam.

Trong vụ việc này, Tổng Thư ký AFC cho biết các cuộc điều tra thường được tiến hành giữa Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và FIFA, còn AFC chỉ nhận thông báo kết quả.

Sau quá trình xác minh, FIFA kết luận việc sử dụng bảy cầu thủ là không hợp lệ và áp dụng án phạt đầu tiên đối với FAM.

AFC chỉ được thông tin chính thức về quyết định này sau trận Malaysia gặp Việt Nam.

AFC nhập tịch FIFA Malaysia Việt Nam
