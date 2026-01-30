CAS chốt ngày ra phán quyết vụ nhập tịch “lậu” của Malaysia

Sau khoảng thời gian dài chờ đợi và tạm huỷ án phạt của FIFA, Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) mới đây đã xác nhận sẽ mở phiên điều trần trực tiếp vào ngày 26-2 tại Lausanne (Thụy Sĩ) để xem xét đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến cáo buộc làm giả hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ từ FIFA.



Tám hồ sơ, gồm FAM và 7 cầu thủ nhập tịch như Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Hector Hevel… sẽ được gộp xét xử trong cùng một phiên, cho thấy mức độ phức tạp và nghiêm trọng của vụ việc.

Trước đó, FIFA phạt mỗi cầu thủ 2.000 franc Thụy Sĩ và cấm thi đấu 12 tháng vì sử dụng giấy tờ không hợp lệ ở vòng loại Asian Cup 2027, trong các trận gặp Nepal và Việt Nam. Tuy nhiên lệnh cấm hiện được CAS tạm hoãn vào tối 26-1, để chờ phán quyết cuối cùng toà án.

Kết quả điều trần sắp tới có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tư cách thi đấu của các cầu thủ, thậm chí tác động đến thành tích của tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Nếu bất lợi, Malaysia đối mặt nguy cơ bị AFC xử thua 0-3 ở các trận liên quan, làm thay đổi cục diện bảng đấu, trong đó có lợi thế lớn cho tuyển Việt Nam. Đặc biệt, nhóm 7 chân sút nhập tịch "lậu" sẽ không được ra sân ở chuyến làm khách của Malaysia khi tái đấu Việt Nam vào tháng 3.