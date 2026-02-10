HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Chủ tịch Paralympic Malaysia tranh cử ghế chủ tịch FAM sau bê bối nhập tịch “lậu”

Quốc An

(NLĐO) - Truyền thông Malaysia mới đây đã chia sẻ việc Chủ tịch Hội đồng Paralympic Malaysia tuyên bố sẽ tranh cử vị trí lãnh đạo cao nhất của FAM giữa bê bối.

Chủ tịch Hội đồng Paralympic Malaysia (PCM) Megat D Shahriman Zaharudin tuyên bố sẽ tranh cử chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), sau khi toàn bộ ban điều hành của tổ chức này đồng loạt từ chức nhằm "né" án phạt từ FIFA.

Ông Megat cho biết quyết định của ông xuất phát từ mong muốn cải tổ bóng đá nước nhà theo tiếng nói của người hâm mộ và công chúng, chứ không phục vụ bất kỳ nhóm lợi ích nào. Ông tin rằng kinh nghiệm lãnh đạo PCM theo mô hình làm việc tập thể đã chứng minh hiệu quả.

"Tôi ra tranh cử vì tôi không thuộc về bất kỳ ai. Bóng đá là của người dân và tôi cũng là một phần của họ. Người hâm mộ cần một gương mặt mới để tái cấu trúc FAM" - trích dẫn của tờ New Straitstimes.

Chủ tịch Paralympic Malaysia tranh cử ghế chủ tịch FAM sau bê bối nhập “lậu” - Ảnh 1.

Ông Megat cũng là thành viên ban điều hành Liên đoàn Bóng đá bại não quốc tế, và khẳng định sẽ đặt tiếng nói của người hâm mộ lên hàng đầu sau bê bối của ban ủy viên cũ của FAM.

"Tôi không phải con rối của ai. Tôi lắng nghe các cổ động viên. Bản thân tôi cũng là một người yêu bóng đá, dù không thể hiện quá nhiều" - ông nói.

Sau khi một loạt Uỷ viên FAM từ chức, nhiều ý kiến đề xuất cựu Chủ tịch FAM 2014-2017, Al-Sultan Abdullah tái đắc cử ghế Chủ tịch FAM. Ông Megat cũng đồng tình rằng vị Quốc vương Pahang rất phù hợp, nhưng cho rằng hình ảnh hiện tại của FAM không thích hợp.

"Ngài ấy là lựa chọn rất tốt, nhưng không nên đặt ngài vào một tổ chức đang mang hình ảnh tiêu cực trên trường quốc tế. Hình ảnh ngài ấy cần được bảo vệ" - Megat nhận định.

Trước đó, ông Megat từng tuyên bố tranh cử chức chủ tịch vào năm ngoái nhưng rút lui vì hạn chế về thời gian. Theo điều lệ FAM, các ứng viên phải nhận được ít nhất sáu đề cử từ các thành viên liên kết mới đủ điều kiện tham gia.

Tháng trước, toàn bộ ủy viên ban điều hành FAM đã từ chức nhằm bảo vệ tính minh bạch của liên đoàn giữa lúc khủng hoảng. 

Vụ việc bắt nguồn từ tháng 9 năm ngoái, khi FIFA xác nhận FAM cùng bảy cầu thủ nhập tịch "lậu" vi phạm Điều 22 của Bộ quy tắc kỷ luật.

Tin liên quan

AFC khẳng định FAM sẽ không bị FIFA trừng phạt, nhờ “rút lui chiến lược”

AFC khẳng định FAM sẽ không bị FIFA trừng phạt, nhờ “rút lui chiến lược”

(NLĐO) - LĐBĐ Malaysia (FAM) nhận tín hiệu khả quan từ AFC, cho biết FIFA sẽ không trừng phạt nhờ quá trình cải tổ nội bộ.

FAM từ chức: nước cờ tránh án phạt nặng cho bóng đá Malaysia?

(NLĐO) - Toàn bộ Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) nhiệm kỳ 2025-2029 đã đồng loạt từ chức đúng thời điểm nhạy cảm nhất của bóng đá Malaysia.

AFC cảnh báo FAM về kế hoạch "rút lui chiến lược"

(NLĐO) - LĐBĐ châu Á (AFC) khẳng định việc Ban chấp hành FAM từ chức tập thể không xuất phát từ chỉ đạo hay khuyến nghị của AFC và chưa đủ tránh án phạt.

FAM Malaysia nhập tịch "lậu"
