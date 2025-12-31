Ai đang “bức tử” rừng phi lao ven biển Quảng Trị?

Rừng phi lao ven biển đóng vai trò chắn gió, giữ cát cho khu dân cư phía trong nhưng nhiều cây bị đốn hạ, chết khô trơ trụi lá giữa dải rừng ven biển

Những ngày cuối tháng 12, ghi nhận tại khu rừng phi lao ven biển thuộc thôn Trung Vũ, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị - cho thấy nhiều cây lớn, cao hàng chục mét, đường kính thân từ 40 đến 60cm đã chết đứng giữa rừng. Không ít cây trụi lá, thân khô nứt, một số khác chỉ còn gốc sau khi bị đốn hạ.

Quan sát cho thấy phần lớn các cây chết đều có dấu hiệu tác động từ con người. Nhiều thân cây bị khoanh vỏ quanh gốc, lộ phần gỗ bên trong; một số cây khác bị chém vào rễ, đào xới gốc hoặc cắt sát thân.

Theo người dân địa phương, đây là những cây phi lao có tuổi đời hàng chục năm, trước đây sinh trưởng tốt và rất khó chết đồng loạt nếu không có tác động bất thường. "Khi cây bị khoanh gốc, chỉ một thời gian ngắn là chết khô. Sau đó người ta có thể lấy lý do dọn cây chết để chặt bỏ, rồi mở rộng đất nghĩa địa" - một người dân thôn Trung Vũ phản ánh.

Thân một cây dương liễu hàng chục năm tuổi bị cắt hết phần vỏ bắt đầu có dấu hiệu chết khô

Khu rừng phi lao chết khô nằm giáp ranh nghĩa địa thôn Trung Vũ.

Khu vực rừng phi lao bị hủy hoại nằm giáp ranh nghĩa địa của thôn Trung Vũ. Thời gian gần đây, người dân nhận thấy khu nghĩa địa có dấu hiệu mở rộng dần về phía rừng, làm dấy lên nghi vấn có hành vi "bức tử" cây nhằm hợp thức hóa việc lấn chiếm đất rừng.

Rừng phi lao Hòa Trạch là rừng sản xuất kết hợp chức năng phòng hộ ven biển, đóng vai trò quan trọng trong việc chắn gió, giữ cát, hạn chế xói lở và bảo vệ khu dân cư phía trong. Nhiều năm qua, dải rừng này được xem là "lá chắn xanh" trước gió Lào, bão mạnh và triều cường. Người dân lo ngại nếu rừng phi lao mất đi, cát bay và gió mạnh sẽ tấn công trực diện nhà cửa, ruộng vườn.

Gốc phi lao bị đào xới, rễ lộ thiên, dấu hiệu tác động bất thường.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Hòa Trạch, xác nhận đã tiếp nhận phản ánh của người dân liên quan đến tình trạng cây phi lao bị chết bất thường và cho biết khu vực xảy ra sự việc thuộc diện rừng sản xuất, rừng phi lao chắn cát do địa phương quản lý.

"Thời gian qua, sau các đợt mưa bão, một số cây bị gãy đổ đã được tổ chức thu dọn theo kế hoạch. Tuy nhiên, trước phản ánh của người dân về dấu hiệu hủy hoại rừng, xã đã tổ chức họp, yêu cầu rà soát lại toàn bộ hiện trạng rừng phi lao, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ" - ông Bình thông tin.

UBND xã Hòa Trạch cũng đã phân công các tổ chức đoàn thể, thôn xóm phối hợp tuần tra, giám sát khu vực rừng phi lao; đồng thời rà soát lại quy hoạch nghĩa địa, xác định rõ ranh giới, cắm mốc cụ thể nhằm ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất rừng.

Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Trạch, quan điểm của địa phương là kiên quyết xử lý nếu phát hiện các hành vi hủy hoại rừng, xâm chiếm đất trái phép hoặc mua bán đất nghĩa địa không đúng quy định.



