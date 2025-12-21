Nghịch lý nhân sự cấp xã tại Quảng Trị

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị vừa đề xuất tuyển dụng bổ sung 106 công chức cấp xã nhằm khắc phục tình trạng mất cân đối nhân sự, đồng thời xây dựng lộ trình 5 năm đưa biên chế về đúng định mức.

Theo Sở Nội vụ Quảng Trị, thực hiện kết luận của Bí thư Tỉnh ủy và chỉ đạo của UBND tỉnh, đơn vị đã rà soát toàn diện việc bố trí cán bộ, công chức tại các xã, phường và đặc khu. Kết quả cho thấy dù đã điều động, biệt phái 112 trường hợp về hỗ trợ cơ sở, tình trạng mất cân đối nhân sự vẫn tồn tại ở nhiều địa phương.

Tại thời điểm dự kiến ngày 1-1-2026, toàn tỉnh Quảng Trị có 3.335 công chức cấp xã đang làm việc, cao hơn định mức 166 người. Tuy nhiên, so với tổng biên chế được giao năm 2026 là 3.646 chỉ tiêu, địa phương này vẫn thiếu 311 công chức.

Cụ thể, 39 UBND cấp xã đang dư thừa 292 công chức, trong khi 25 UBND cấp xã khác thiếu 55 công chức, gồm 20 vị trí lãnh đạo, quản lý và 35 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ. Riêng khối Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã thiếu 71 công chức tại 77 đơn vị.

Nguyên nhân được xác định chủ yếu do sự không phù hợp về trình độ chuyên môn giữa các địa phương, cùng với yếu tố khoảng cách địa lý và nguyện vọng cá nhân, khiến việc điều động, luân chuyển chưa đạt hiệu quả.

Để khắc phục, Sở Nội vụ Quảng Trị đề xuất UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương tuyển dụng 106 công chức cấp xã còn thiếu so với định mức, trong đó ưu tiên bổ sung 71 chỉ tiêu cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã và 35 chỉ tiêu cho các vị trí chuyên môn, nghiệp vụ.

Việc tuyển dụng sẽ được thực hiện theo lộ trình. Trước mắt, Quảng Trị ưu tiên tiếp nhận những người có kinh nghiệm, đủ điều kiện đáp ứng ngay yêu cầu công việc, đặc biệt là lực lượng dôi dư từ nhóm người hoạt động không chuyên trách cấp xã khi kết thúc hoạt động từ ngày 31-5-2026. Trường hợp chưa đủ chỉ tiêu, tỉnh sẽ tổ chức thi tuyển theo quy định.

Đối với các địa phương đang thừa biên chế, Quảng Trị cho phép tạm thời giữ nguyên hiện trạng, song yêu cầu xây dựng lộ trình tinh giản trong 5 năm nhằm đưa biên chế về đúng định mức.



