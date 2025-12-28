HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhiều sai phạm bị phát hiện qua thanh tra ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Qua công tác thanh tra trong năm 2025, Quảng Trị đã phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 17 tỉ đồng.

Nhiều sai phạm bị phát hiện qua thanh tra ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Lĩnh vực hoạt động xây dựng các công trình dự án được Thanh tra tỉnh Quảng Trị chú trọng thanh tra trong năm 2025

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Trị, các cuộc thanh tra tập trung vào nhiều lĩnh vực như chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; đầu tư xây dựng cơ bản; hoạt động xây dựng các dự án, công trình; quản lý tài chính, sử dụng nguồn vốn, mua sắm tài sản, quản lý các quỹ và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, lực lượng thanh tra còn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đo lường, nhãn hàng hóa, sở hữu trí tuệ; bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm; lĩnh vực giống thủy sản, thuốc thú y, thức ăn và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; khai thác, sử dụng tài nguyên nước ngầm phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Kết quả, cơ quan chức năng phát hiện sai phạm với tổng số tiền hơn 10,3 tỉ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 6,9 tỉ đồng, kiến nghị xử lý khác hơn 3,4 tỉ đồng.

Cùng với đó, Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã ban hành 87 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 15 tổ chức và 72 cá nhân, với tổng số tiền xử phạt hơn 6,6 tỉ đồng. Trong số này, các tổ chức bị xử phạt hơn 5,7 tỉ đồng, cá nhân bị xử phạt gần 884 triệu đồng.

Qua thanh tra và kiểm tra, ngành Thanh tra tỉnh Quảng Trị cũng đã xử lý trách nhiệm hành chính đối với 23 tổ chức và 86 cá nhân theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Nghịch lý nhân sự cấp xã tại Quảng Trị

Nghịch lý nhân sự cấp xã tại Quảng Trị

(NLĐO) - Tỉnh Quảng Trị đang dư 166 công chức cấp xã so với định mức, song vẫn thiếu 311 người do phân bổ không đều, buộc phải tính phương án tuyển bổ sung.

Thủ tướng yêu cầu Quảng Trị kiểm điểm vì 12 hộ dân chưa có nhà để về sau thiên tai

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị cần tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm việc chậm khắc phục sự cố sạt lở.

Quảng Trị: Xử lý người đứng đầu nếu để cán bộ nhũng nhiễu dân, doanh nghiệp

(NLĐO) - Người đứng đầu cơ quan tại Quảng Trị sẽ bị xử lý nếu để xảy ra nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong thực thi công vụ.

đầu tư xây dựng xử phạt vi phạm hành chính tỉnh Quảng trị vi phạm tài chính Thanh tra Quảng Trị sai phạm 17 tỉ đồng thanh tra năm 2025 thu hồi ngân sách nhà nước
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo