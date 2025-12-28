Nhiều sai phạm bị phát hiện qua thanh tra ở Quảng Trị

Lĩnh vực hoạt động xây dựng các công trình dự án được Thanh tra tỉnh Quảng Trị chú trọng thanh tra trong năm 2025

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Trị, các cuộc thanh tra tập trung vào nhiều lĩnh vực như chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; đầu tư xây dựng cơ bản; hoạt động xây dựng các dự án, công trình; quản lý tài chính, sử dụng nguồn vốn, mua sắm tài sản, quản lý các quỹ và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, lực lượng thanh tra còn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đo lường, nhãn hàng hóa, sở hữu trí tuệ; bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm; lĩnh vực giống thủy sản, thuốc thú y, thức ăn và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; khai thác, sử dụng tài nguyên nước ngầm phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Kết quả, cơ quan chức năng phát hiện sai phạm với tổng số tiền hơn 10,3 tỉ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 6,9 tỉ đồng, kiến nghị xử lý khác hơn 3,4 tỉ đồng.

Cùng với đó, Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã ban hành 87 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 15 tổ chức và 72 cá nhân, với tổng số tiền xử phạt hơn 6,6 tỉ đồng. Trong số này, các tổ chức bị xử phạt hơn 5,7 tỉ đồng, cá nhân bị xử phạt gần 884 triệu đồng.

Qua thanh tra và kiểm tra, ngành Thanh tra tỉnh Quảng Trị cũng đã xử lý trách nhiệm hành chính đối với 23 tổ chức và 86 cá nhân theo quy định của pháp luật.