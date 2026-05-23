AI đang thay đổi cách dạy và học ngoại ngữ

Ngày 23-5, Trường ĐH Mở TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về giảng dạy ngoại ngữ, đặc biệt là giảng dạy tiếng Anh cho người sử dụng ngôn ngữ khác (OpenTESOL).

Với chủ đề "Góc nhìn phản biện về giáo dục ngôn ngữ: Công nghệ, chính sách và sức khỏe tinh thần", hội thảo OpenTESOL năm nay tập trung thảo luận về việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy và học ngôn ngữ, cùng các chính sách giáo dục ngoại ngữ hiện nay.

GS-TS Nguyễn Minh Hà phát biểu tại hội thảo

Bên cạnh đó, hội thảo cũng chia sẻ các nghiên cứu về sức khỏe tinh thần, động lực và niềm vui trong giảng dạy, học tập của giáo viên và người học trong bối cảnh giáo dục hiện đại. Các nội dung được đề cập gắn liền với năng lực số, quyền chủ động, định hướng nghề nghiệp và học tập, bản sắc cá nhân, vai trò xã hội và quá trình phát triển chuyên môn liên tục.

Phát biểu tại hội thảo, Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM, nhấn mạnh trong bối cảnh giáo dục đang thay đổi nhanh chóng hiện nay, các nhà giáo dục ngôn ngữ đang đứng trước cả những cơ hội lẫn thách thức mới. Những tiến bộ trong công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách giảng dạy, học tập và giao tiếp.

Theo ông, OpenTESOL đóng vai trò là diễn đàn quan trọng để các nhà giáo dục và nghiên cứu cùng trao đổi học thuật, phản tư một cách phê phán và khám phá các phương pháp đổi mới có thể tạo ra tác động tích cực đối với cộng đồng giáo dục ngôn ngữ ở cả cấp độ địa phương và toàn cầu.

Đại biểu đặt câu hỏi trao đổi tại hội thảo

OpenTESOL năm nay thu hút hơn 400 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến, bao gồm các học giả, nhà quản lý, nhà nghiên cứu, giảng viên và học viên cao học chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh, ngôn ngữ học ứng dụng, ngôn ngữ Trung, ngôn ngữ Hàn và ngôn ngữ Nhật đến từ các trường đại học, cơ sở giáo dục và trung tâm đào tạo của Việt Nam và hơn 12 quốc gia trên thế giới.

OpenTESOL là diễn đàn học thuật mở, tạo điều kiện để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên, giáo viên chia sẻ chuyên môn, kinh nghiệm cũng như các kết quả nghiên cứu mới nhất, hướng đến mục tiêu phát triển kiến thức và kỹ năng cho người học, góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực và phát triển bền vững trong lĩnh vực giảng dạy ngôn ngữ.