Siết liêm chính khoa học, quy định rõ sử dụng AI

Ngày 24-4, tại TPHCM, Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo góp ý dự thảo hướng dẫn về liêm chính khoa học và đạo đức trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

Các ý kiến tại hội thảo về liêm chính khoa học, sử dựng AI

Quy tắc về liêm chính khoa học và đạo đức nghề nghiệp trong nghiên cứu khoa học quy định rõ: Không sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) trực tiếp viết hồ sơ xin tài trợ nếu không kiểm chứng và chịu trách nhiệm; không sử dụng AI tạo dữ liệu giả, ảnh giả hoặc tài liệu tham khảo không có thật; không sử dụng tài liệu do AI tạo ra chưa kiểm chứng làm tài liệu tham khảo; khai báo tên công cụ, phiên bản, phạm vi sử dụng AI để tạo ra kết quả nghiên cứu, ghi rõ phần kết quả nghiên cứu sử dụng AI.

Tại phần thảo luận, các đại biểu và chuyên gia tập trung góp ý vào một số nội dung còn thiếu hoặc cần làm rõ trong dự thảo.

Trong đó, vấn đề kiểm tra đạo văn được đề xuất cần có hướng dẫn cụ thể, thống nhất và mang tính bắt buộc, đi kèm quy định rõ ràng để bảo đảm triển khai đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức.

Bên cạnh đó, dù hiện đã có các biện pháp nhằm ngăn chặn hành vi mua bài báo khoa học, nhiều ý kiến cho rằng vẫn chưa có quy định đủ mạnh để kiểm soát và xử lý hoạt động "bán bài". Do vậy, cần bổ sung cơ chế quản lý và chế tài phù hợp nhằm khép kín các kẽ hở trong thực tiễn.