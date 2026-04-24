HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Siết liêm chính khoa học, quy định rõ sử dụng AI

Tin-ảnh: Huy Lân

(NLĐO)- Hội thảo góp ý về liêm chính khoa học nhấn mạnh cần quy định việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thế nào, siết kiểm soát mua bán bài báo khoa học...

Ngày 24-4, tại TPHCM, Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo góp ý dự thảo hướng dẫn về liêm chính khoa học và đạo đức trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

Siết liêm chính khoa học, quy định rõ sử dụng AI - Ảnh 1.

Các ý kiến tại hội thảo về liêm chính khoa học, sử dựng AI

Quy tắc về liêm chính khoa học và đạo đức nghề nghiệp trong nghiên cứu khoa học quy định rõ: Không sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) trực tiếp viết hồ sơ xin tài trợ nếu không kiểm chứng và chịu trách nhiệm; không sử dụng AI tạo dữ liệu giả, ảnh giả hoặc tài liệu tham khảo không có thật; không sử dụng tài liệu do AI tạo ra chưa kiểm chứng làm tài liệu tham khảo; khai báo tên công cụ, phiên bản, phạm vi sử dụng AI để tạo ra kết quả nghiên cứu, ghi rõ phần kết quả nghiên cứu sử dụng AI.

Tại phần thảo luận, các đại biểu và chuyên gia tập trung góp ý vào một số nội dung còn thiếu hoặc cần làm rõ trong dự thảo. 

Trong đó, vấn đề kiểm tra đạo văn được đề xuất cần có hướng dẫn cụ thể, thống nhất và mang tính bắt buộc, đi kèm quy định rõ ràng để bảo đảm triển khai đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức. 

Bên cạnh đó, dù hiện đã có các biện pháp nhằm ngăn chặn hành vi mua bài báo khoa học, nhiều ý kiến cho rằng vẫn chưa có quy định đủ mạnh để kiểm soát và xử lý hoạt động "bán bài". Do vậy, cần bổ sung cơ chế quản lý và chế tài phù hợp nhằm khép kín các kẽ hở trong thực tiễn.

Tin liên quan

Trường ĐH Phạm Ngọc Thạch: Hai PGS xin rút khỏi tổ liêm chính khoa học

Trường ĐH Phạm Ngọc Thạch: Hai PGS xin rút khỏi tổ liêm chính khoa học

(NLĐO)- Hai PGS xin rút khỏi tổ liêm chính khoa học do Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch lập ra nhằm đảm bảo tính khách quan và minh bạch

Bộ GD-ĐT lên tiếng vụ giải nhất nghiên cứu khoa học quốc gia bị tố đạo văn

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT khẳng định trong trường hợp phát hiện có vi phạm, Bộ GD-ĐT và Ban Tổ chức cuộc thi sẽ xem xét, xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Công bố danh sách thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: Học sinh TPHCM có 13 dự án

(NLĐO)- Theo công bố mới nhất của Bộ GD-ĐT, có 13 dự án của học sinh TPHCM được tham dự cuộc thi khoa học cấp quốc gia.

trí tuệ nhân tạo nghiên cứu khoa học đạo đức nghề nghiệp phát triển công nghệ liêm chính khoa học
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo