Ai đứng sau vụ 41 cây xà cừ bị đốn hạ trong khu văn hoá ở Cần Thơ?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Ai đứng sau vụ 41 cây xà cừ bị đốn hạ trong khu văn hoá ở Cần Thơ?

CA LINH

(NLĐO) - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ chuyển vụ 41 cây xà cừ trong Khu văn hoá Hồ Nước Ngọt bị đốn hạ sang công an để điều tra

Liên quan vụ 41 cây xà cừ lâu năm trong Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt ở phường Sóc Trăng bị đốn hạ, ngày 6-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đã phản hồi với báo chí.

Theo đó, vào ngày 6-12-2025, sau khi nghe dư luận phản ánh về việc các cây xanh trong khuôn viên Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt bị đốn hạ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch (TTXTDL) Sóc Trăng (đơn vị được giao quản lý trực tiếp khu) tiến hành kiểm tra nội dung phản ánh nêu trên.

Ai đứng sau vụ 41 cây xà cừ bị đốn hạ ở Cần Thơ? - Ảnh 1.

Ai đứng sau vụ 41 cây xà cừ bị đốn hạ ở Cần Thơ? - Ảnh 2.

Cây xanh bị đốn hạ và cưa thành từng khúc

Lãnh đạo Trung tâm TTXTDL Sóc Trăng đã tiến hành khảo sát hiện trường và yêu cầu dừng tất cả các hoạt động đốn hạ, cắt tỉa và vận chuyển cây ra khỏi khu vực Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt. Đồng thời, đề nghị ông Trần Thanh Điền (viên chức Trung tâm TTXTDL), người được giao phụ trách quản lý khu văn hóa, làm bản tường trình sự việc.

Qua nội dung bản tường trình của ông Điền và kết quả xác minh của tổ xử lý cho thấy việc đốn hạ cây xanh tại Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt không có chủ trương và chưa được sự cho phép của cơ quan quản lý.

Tuy nhiên, ông Điền vẫn tự ý liên hệ, thỏa thuận với một nhóm người bên ngoài, thông qua bảo vệ để đưa người vào khu vực, tiến hành đốn hạ cây vào các ngày 5 và 6-12-2025.

Sau khi đốn hạ, các cây xanh được cắt khúc và vận chuyển 7 xe ra khỏi khu vực. Sau khi có yêu cầu, các đối tượng vận chuyển đã hoàn trả lại hiện trường 3 xe. Theo kiểm kê, số cây bị đốn hạ là 42 cây (trong đó có 41 cây xà cừ và 1 cây còng).

Ai đứng sau vụ 41 cây xà cừ bị đốn hạ ở Cần Thơ? - Ảnh 3.

Cây xanh sau khi bị đốn hạ được che phủ lại bằng nhánh cây

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận thấy hành vi của ông Điền có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Vì vậy, sở đã chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an TP Cần Thơ để giải quyết theo quy định.

Hiện, Trung tâm TTXTDL Sóc Trăng đã tạm dừng phân công nhiệm vụ đối với ông Điền đồng thời tiến hành rà soát lại công tác quản lý, nhất là công tác bảo vệ tại Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt.

Tin liên quan

Hàng trăm cây xanh sẽ bị đốn hạ, di dời để cải tạo vỉa hè?

Hàng trăm cây xanh sẽ bị đốn hạ, di dời để cải tạo vỉa hè?

(NLĐO) - Dự án cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương, đoạn qua phường Đông Hà, Nam Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) dự kiến sẽ có hàng trăm cây xanh bị đốn hạ, di dời.

Điều tra vụ 2,5 ha rừng tự nhiên có gỗ quý bị đốn hạ

(NLĐO)- Khoảng 2,5 ha rừng tự nhiên tại xã Sơn Dương, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) bị chặt hạ, trong đó có nhiều cây gỗ quý.

VIDEO: Cận cảnh rừng đặc dụng bị đốn hạ tại di tích đền Bà Triệu

(NLĐO) - Qua thống kê, khoảng 60 cây gỗ rừng đặc dụng ở Di tích Quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu (Thanh Hóa) bị đốn hạ, hiện chưa rõ thủ phạm

Cần Thơ cây xanh đốn hạ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo