HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Ai đứng sau website "lậu" phát sóng gần 1.800 kênh truyền hình?

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) – Công an tỉnh Quảng Trị lần ra website phát sóng trái phép gần 1.800 kênh truyền hình từ các link xem tivi miễn phí lan truyền trên mạng

Ai đứng sau website lậu phát sóng trái phép gần 1.800 kênh truyền hình? - Ảnh 1.

Nguyễn Văn H. tại Cơ quan Công an

Ngày 13-12, Công an tỉnh Quảng Trị cho hay vừa làm rõ một trường hợp mua bán, cung cấp dịch vụ xem truyền hình "lậu" trên internet, thu lợi bất chính hơn 29 triệu đồng.

Theo Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị phát hiện Nguyễn Văn H. (29 tuổi, trú xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị) có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trên mạng. H. đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cụ thể, thông qua các hội nhóm trên ứng dụng Telegram, H. mua tài khoản máy chủ ảo (VPS), sau đó thiết lập website với tên miền chính hntv1.live và tên miền phụ vuikhoetv.online. Trên các website này, H. cung cấp đường link dẫn đến 1.779 kênh truyền hình của nhiều nhà cung cấp trong và ngoài nước, cho phép người dùng xem mà không phải trả phí bản quyền.

H. còn tạo các tài khoản "user", cung cấp địa chỉ liên kết để khách hàng truy cập, xem truyền hình thông qua các ứng dụng hỗ trợ giao thức truyền hình cáp Internet như VLC, OTT Nav Player…, rồi bán lại với giá 250.000 đồng mỗi năm.

Qua hoạt động trên, H. đã thu lợi bất chính hơn 29 triệu đồng. Phòng An ninh chính trị nội bộ xác định hành vi của H. vi phạm quy định về "cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền mà không có giấy phép", theo điểm a, khoản 6, Điều 17 Nghị định 119/2020.

Công an tỉnh Quảng Trị đã đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Văn H. số tiền 81,25 triệu đồng, đồng thời buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Tin liên quan

Trốn truy nã 36 năm, kẻ cướp dùng súng AK sa lưới ở Quảng Trị

Trốn truy nã 36 năm, kẻ cướp dùng súng AK sa lưới ở Quảng Trị

(NLĐO) - Sau 36 năm trốn truy nã vì dùng súng AK cướp tài sản, Đinh Nhiên vừa bị Công an Quảng Trị bắt giữ, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài 36 năm.

Quảng Trị: Tạm giữ hình sự đối tượng đánh nhau tại quán bi-a khiến bạn tử vong

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị tạm giữ Nguyễn An Bảo Chinh sau vụ xô xát tại quán bi-a ở phường Ba Đồn khiến người bạn cùng quê tử vong.

Phá án thần tốc ở Quảng Trị

(NLĐO) – Chỉ trong 60 phút, Công an xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng điều tra, làm rõ nhóm đối tượng trộm cắp tài sản để mua ma tuý sử dụng

Quảng Trị xử phạt hành chính Công an Quảng Trị vi phạm bản quyền truyền hình truyền hình lậu website phát sóng trái phép xem truyền hình miễn phí website lậu phát sóng chui
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo