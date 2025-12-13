Nguyễn Văn H. tại Cơ quan Công an

Ngày 13-12, Công an tỉnh Quảng Trị cho hay vừa làm rõ một trường hợp mua bán, cung cấp dịch vụ xem truyền hình "lậu" trên internet, thu lợi bất chính hơn 29 triệu đồng.

Theo Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị phát hiện Nguyễn Văn H. (29 tuổi, trú xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị) có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trên mạng. H. đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cụ thể, thông qua các hội nhóm trên ứng dụng Telegram, H. mua tài khoản máy chủ ảo (VPS), sau đó thiết lập website với tên miền chính hntv1.live và tên miền phụ vuikhoetv.online. Trên các website này, H. cung cấp đường link dẫn đến 1.779 kênh truyền hình của nhiều nhà cung cấp trong và ngoài nước, cho phép người dùng xem mà không phải trả phí bản quyền.

H. còn tạo các tài khoản "user", cung cấp địa chỉ liên kết để khách hàng truy cập, xem truyền hình thông qua các ứng dụng hỗ trợ giao thức truyền hình cáp Internet như VLC, OTT Nav Player…, rồi bán lại với giá 250.000 đồng mỗi năm.

Qua hoạt động trên, H. đã thu lợi bất chính hơn 29 triệu đồng. Phòng An ninh chính trị nội bộ xác định hành vi của H. vi phạm quy định về "cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền mà không có giấy phép", theo điểm a, khoản 6, Điều 17 Nghị định 119/2020.

Công an tỉnh Quảng Trị đã đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Văn H. số tiền 81,25 triệu đồng, đồng thời buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.