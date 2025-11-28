Công an xã Tân Gianh nhanh chóng làm rõ vụ trộm cắp tài sản chỉ sau 60 phút nhận tin báo

Ngày 28-11, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết chỉ trong vòng 1 giờ, Công an xã Tân Gianh đã nhanh chóng điều tra, làm rõ nhóm đối tượng trộm cắp tài sản rồi tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy, gây xôn xao tại địa phương.

Trước đó, anh Phạm Gia Huy (SN 2008, trú thôn Tân Thị, xã Tân Gianh) trình báo bị mất chiếc xe máy điện còn mới.

Chỉ sau 60 phút vào cuộc điều tra và truy vết, cơ quan chức năng xác định nhóm nghi phạm gồm: Phạm Đức Anh (2007), Hoàng Văn Đạt (2007, cùng trú thôn Tân Thị, xã Tân Gianh) và Cao Văn Thương (2003, trú thôn Thanh Tiến, xã Tuyên Hóa).

Nhóm này đã thực hiện hành vi trộm cắp, sau đó bán tài sản chiếm đoạt được và mua, sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an xã Tân Gianh đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển toàn bộ vụ việc lên cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.