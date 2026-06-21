HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Ai được rút BHXH một lần năm 2026?

D.Thu

(NLĐO) - Điều kiện hưởng BHXH một lần năm 2026 thực hiện theo Luật BHXH 2024. Người lao động chỉ được nhận khoản tiền này trong một số trường hợp nhất định.

Luật BHXH 2024 có nhiều thay đổi về điều kiện hưởng BHXH một lần, trong đó người tham gia BHXH lần đầu từ ngày 1-7-2025 sẽ không được rút BHXH sau một năm nghỉ việc như trước đây.

img

Tư vấn chính sách BHXH cho người lao động. Ảnh minh họa

Theo quy định, nhóm lao động này chỉ được nhận BHXH một lần trong một số trường hợp đặc biệt theo luật định.

Theo Điều 70 Luật BHXH 2024, người lao động đã chấm dứt tham gia BHXH được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp: đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 15 năm đóng BHXH; ra nước ngoài định cư; mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS; suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc là người khuyết tật đặc biệt nặng.

Đối với người có thời gian đóng BHXH trước ngày 1-7-2025, sau 12 tháng không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, không tham gia BHXH tự nguyện và chưa đủ 20 năm đóng BHXH, nếu có yêu cầu vẫn được giải quyết hưởng BHXH một lần.

Theo Nghị định 158/2025, thời gian 12 tháng được xác định là khoảng thời gian liên tục không đóng BHXH tính đến tháng liền kề trước thời điểm cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ.

Trong khi đó, người tham gia BHXH lần đầu từ ngày 1-7-2025 trở đi sẽ không được áp dụng quy định rút BHXH một lần sau một năm nghỉ việc. Nhóm này chỉ được hưởng BHXH một lần trong các trường hợp đặc biệt theo luật.

Quy định mới nhằm khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu và các chế độ an sinh khi về già.

Việc không được rút BHXH một lần không đồng nghĩa người lao động mất quyền lợi. Thời gian đã đóng BHXH được bảo lưu để cộng nối khi tiếp tục tham gia BHXH hoặc làm căn cứ giải quyết các chế độ theo quy định.

Khi đủ điều kiện về tuổi và thời gian đóng, người lao động sẽ được hưởng lương hưu cùng các quyền lợi an sinh liên quan. Quy định mới nhằm khuyến khích người lao động duy trì thời gian tham gia BHXH, bảo đảm nguồn thu nhập ổn định khi về già.

Tin liên quan

275.000 người nhận BHXH một lần: Đằng sau đó là nỗi lo cơm áo

275.000 người nhận BHXH một lần: Đằng sau đó là nỗi lo cơm áo

(NLĐO) - Khi tương lai việc làm bấp bênh, yêu cầu đóng bảo hiểm trong hàng chục năm trở thành mục tiêu quá xa vời.

Rút BHXH một lần: Đa dạng cách nộp, hết cảnh mỏi mòn chờ đợi

(NLĐO) - Người lao động tại TPHCM có thể linh hoạt nộp hồ sơ rút BHXH một lần qua nhiều kênh cả trực tiếp lẫn trực tuyến

Rút BHXH một lần tại TPHCM: Hệ thống thông suốt, nhiều tiện ích, không lo chờ đợi

(NLĐO) - BHXH TP HCM khẳng định luôn có sẵn nhiều lịch hẹn trống, đảm bảo giải quyết hồ sơ nhanh chóng, công khai và thuận lợi nhất cho người dân

BHXH một lần rút BHXH một lần BHXH điều kiện rút BHXH
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo