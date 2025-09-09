AI giúp nhanh chóng tìm thấy người mất tích

Theo tờ Korea Herald, Sở cảnh sát Anyang Dongan ở tỉnh Gyeonggi hôm 24-6 nhận được tin báo một người đàn ông đã biến mất sau khi để lại một tin nhắn ám chỉ việc tự tử cho bạn gái rồi tắt điện thoại.

Cảnh sát đã được điều động đến vị trí cuối cùng mà điện thoại của người đàn ông phát tín hiệu và tìm thấy anh ta đang ở nhà cùng gia đình. Không lâu sau khi cảnh sát rời đi, gia đình lại báo tin anh ta tiếp tục mất tích.

Cảnh sát sau đó bắt đầu lần theo dấu vết của người này bằng cách sử dụng hệ thống cho phép AI phân tích hình ảnh từ camera an ninh công cộng dựa trên ảnh chân dung và mô tả trang phục của đối tượng. Cảnh sát đã nhập ảnh của người đàn ông và thông tin về trang phục hôm đó rồi giới hạn phạm vi tìm kiếm trong khu vực gần nhà anh ta.

Hệ thống sau đó phát hiện người này tại một công viên gần đó, giúp cảnh sát tìm thấy anh ta chỉ trong vòng 3 giờ sau khi nhận tin báo.

Đồn cảnh sát Anyang Dongan ở tỉnh Gyeonggi - Hàn Quốc Ảnh: CƠ QUAN CẢNH SÁT PHÍA NAM GYEONGGI

Đây là lần đầu tiên ở Hàn Quốc, một hệ thống sử dụng AI đã thành công trong việc tìm kiếm người mất tích. Hệ thống này đang được thí điểm tại một số sở cảnh sát trên toàn quốc, trong đó có Sở cảnh sát Anyang Dongan.

Trước đó, hồi đầu tháng 4, chính quyền TP Anyang công bố kế hoạch lắp đặt hệ thống camera quan sát nhận dạng giới tính bằng AI tại lối vào của 28 nhà vệ sinh công cộng dành cho nữ trong năm nay.

Hệ thống sẽ phân tích đặc điểm khuôn mặt người đang đi vào để xác định giới tính và sẽ báo động đến trung tâm điều khiển nếu phát hiện đó là nam giới. Sáng kiến này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm ngăn chặn và ứng phó kịp thời với các tội phạm tình dục nhắm vào phụ nữ tại những cơ sở công cộng.