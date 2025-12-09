HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

AI giúp tìm kiếm người mất tích khi còn nhỏ

Hoàng Phương

Hơn 90% người mất tích ở Hàn Quốc được tìm thấy trong vòng 1 năm.

Hơn 90% người mất tích ở Hàn Quốc được tìm thấy trong vòng 1 năm. Tuy nhiên, tính đến năm 2025, có 1.050 người mất tích khi còn nhỏ vẫn chưa được may mắn như thế. Giờ đây, những tiến bộ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép tạo ra hình ảnh chân thực về diện mạo trưởng thành của trẻ mất tích, từ đó làm tăng cơ hội tìm ra họ.

Trung tâm Quốc gia về quyền trẻ em (NCRC) đã tạo áp phích bằng AI cho 60 trẻ mất tích lâu năm, sử dụng công nghệ do Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) phát triển. Theo KAIST, chương trình phân tích các mô hình lão hóa điển hình rồi áp dụng lên bức ảnh gần nhất của trẻ mất tích, từ đó tạo ra hình ảnh khuôn mặt khi lớn lên theo dự đoán.

AI giúp tìm kiếm người mất tích khi còn nhỏ - Ảnh 1.

Những “khuôn mặt trưởng thành” của người mất tích do Trung tâm Quốc gia về quyền trẻ em ở Hàn Quốc tạo ra bằng AI Ảnh: YONHAP

NCRC thực hiện dự án trên cùng Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, Bộ Y tế và Phúc lợi. Giới chức địa phương cho biết những áp phích cập nhật này đôi khi giúp họ nhận được manh mối và thông tin mới từ công chúng. Được KAIST phát triển từ năm 2015, hệ thống trên đã tiến bộ vượt bậc sau khi có thêm khả năng siêu phân giải hình ảnh.

Theo tờ The Korea Herald, NCRC cũng dùng AI cho nhiều chiến dịch tìm trẻ mất tích lâu năm khác, trong đó có dự án công bố vào tháng 10. Sáng kiến này tái tạo video người mất tích bước đi trên một sàn diễn ảo - cả khi còn nhỏ và khi trưởng thành - nhằm đem lại hình dung trực quan.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo