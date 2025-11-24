HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Thúc đẩy hợp tác quốc tế về AI

Dương Ngọc

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ 3 ưu tiên chiến lược để góp phần tạo ra một tương lai công bằng, bình đẳng và công lý

Ngày 23-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự phiên thảo luận thứ 3 của Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) với chủ đề "Một tương lai công bằng và công lý cho tất cả mọi người". Hội nghị do Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Chủ tịch G20 năm 2025, chủ trì.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng các nhà lãnh đạo thảo luận về những vấn đề mới nổi, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của các quốc gia, đặc biệt là khoáng sản chiến lược, việc làm bền vững, trí tuệ nhân tạo (AI). Các nhà lãnh đạo nhất trí triển khai Khung khổ Khoáng sản chiến lược G20 nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, bảo đảm chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược bền vững, minh bạch, an toàn và ổn định.

Hội nghị cũng khẳng định việc làm bền vững, chất lượng cao là mục tiêu trọng tâm của tăng trưởng kinh tế và cần đóng vai trò trung tâm trong chính sách công nghiệp. Các nhà lãnh đạo cam kết thúc đẩy các chính sách tạo việc làm bền vững, đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm thêm 5% tỉ lệ thanh niên trong độ tuổi từ 15-29 không đi học, không có việc làm và không tham gia đào tạo.

Thúc đẩy hợp tác quốc tế về AI - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên thảo luận thứ ba của Hội nghị Thượng đỉnh G20 Ảnh: TTXVN

Về quản trị AI, các nhà lãnh đạo nhất trí chú trọng bảo vệ quyền con người, tính minh bạch, công bằng, trách nhiệm, đạo đức, bảo vệ quyền riêng tư, dữ liệu và quản trị dữ liệu; đồng thời đánh giá cao vai trò của Liên hợp quốc cùng với các diễn đàn liên quan khác trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế về AI. Hội nghị cũng hoan nghênh Sáng kiến AI vì châu Phi nhằm tăng cường hợp tác giữa G20 và Liên minh châu Phi về AI.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 3 ưu tiên chiến lược để góp phần tạo ra một tương lai công bằng, bình đẳng và công lý cho các quốc gia và người dân trên toàn cầu.

Thứ nhất, xây dựng quan hệ đối tác về khoáng sản chiến lược công bằng, bình đẳng, ổn định, minh bạch, "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ"; nỗ lực thúc đẩy hợp tác; hình thành, đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản bền vững; phát triển ngành công nghiệp chế biến sâu, công nghệ cao, tái chế và việc làm chất lượng, bền vững đáp ứng tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị.

Thứ hai, tạo đột phá về đào tạo nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển thị trường việc làm hiện đại, hiệu quả, bền vững. Thủ tướng kêu gọi G20 ưu tiên hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nước đang phát triển tham gia, thụ hưởng các sáng kiến hợp tác giáo dục; giảm thiểu các rào cản, thúc đẩy hợp tác; kết nối thị trường lao động khu vực và toàn cầu; xây dựng các chiến lược, chính sách, chương trình, dự án đào tạo nhân lực chất lượng cao, việc làm cho thanh niên, đào tạo lao động có kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Thứ ba, xây dựng và phát triển hệ sinh thái AI vì con người mà không thay thế con người. Thủ tướng đề nghị G20 tiên phong xây dựng bộ tiêu chuẩn quản trị AI công bằng, minh bạch, bao trùm, an toàn và nhân văn, lấy con người làm trung tâm; hỗ trợ các nước đang phát triển xây dựng hạ tầng số, cơ sở dữ liệu, hệ sinh thái công nghệ, quản trị và khai thác AI vì sự phát triển an toàn, bao trùm, bền vững.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với G20 và cộng đồng quốc tế triển khai các ưu tiên chiến lược nêu trên bằng các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, thiết thực, góp phần mang lại thịnh vượng cho các quốc gia và mọi người dân.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo và chuyển giao vai trò Chủ tịch G20 từ Nam Phi sang Mỹ. 

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly, Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) Mathias Cormann…


