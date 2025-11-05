HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Thêm tiềm năng của AI trong cải thiện điều trị ung thư

Hoàng Phương

Một nghiên cứu sẽ được thực hiện tại Đại học Oxford (Anh) nhằm khám phá tiềm năng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc hỗ trợ bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt.

Theo trang Independent ngày 3-11, các nhà nghiên cứu sẽ xem xét liệu AI có thể giúp bác sĩ đưa ra quyết định điều trị ung thư tuyến tiền liệt tốt hơn hay không.

Cuộc nghiên cứu tập trung vào một công nghệ AI mới có tên là ArteraAI Prostate Biopsy Assay. Công cụ này sẽ được thử nghiệm nhiều lần trong suốt thời gian nghiên cứu. Trước tiên, các chuyên gia sẽ thử nghiệm công cụ AI trên các mẫu sinh thiết tuyến tiền liệt của bệnh nhân đã được chẩn đoán và điều trị, đồng thời có dữ liệu theo dõi ít nhất 5 năm. Nghiên cứu sẽ đánh giá xem liệu dự đoán của công cụ AI có đúng với kết quả thực tế của bệnh nhân hay không. Sau đó, công cụ sẽ được thử nghiệm tại một số bệnh viện của Hệ thống Y tế Quốc gia Anh (NHS), sử dụng mẫu sinh thiết của bệnh nhân đang trong tiến trình chẩn đoán, đặc biệt trong những trường hợp bác sĩ gặp khó khi đưa ra quyết định điều trị phù hợp nhất.

Thêm tiềm năng của AI trong cải thiện điều trị ung thư - Ảnh 1.

Công cụ AI của Công ty ArteraAI (Mỹ) sẽ được đưa vào nghiên cứu nhằm xác định khả năng hỗ trợ bác sĩ trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt Ảnh: Công ty ArteraAI

Bà Clare Verrill, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết nỗ lực mới này "sẽ mở đường cho việc triển khai các công nghệ AI tiên tiến" trong NHS. Trong khi đó, ông Matthew Hobbs, Giám đốc nghiên cứu tại Tổ chức Prostate Cancer UK, nhận định AI có tiềm năng giúp bác sĩ chọn đúng cách điều trị cho từng người bị ung thư tuyến tiền liệt, để ai cũng được chữa trị chính xác và hiệu quả nhất. Là tổ chức giúp nghiên cứu, hỗ trợ người bệnh và tuyên truyền về ung thư tuyến tiền liệt ở Anh, Prostate Cancer UK đã chi khoảng 1,9 triệu bảng Anh để tài trợ cuộc nghiên cứu.

Công cụ nói trên được phát triển bởi ArteraAI, một công ty khởi nghiệp về AI có trụ sở ở bang California - Mỹ. Theo trang The Guardian, các thử nghiệm tại Mỹ cho thấy công cụ có thể hỗ trợ điều trị bằng cách dự đoán bệnh nhân nào có khả năng hưởng lợi nhiều nhất khi kết hợp liệu pháp hormone với xạ trị. Nghiên cứu còn chỉ ra công cụ giúp xác định những bệnh nhân có thể được theo dõi mà chưa cần điều trị ngay lập tức.

Theo Prostate Cancer UK, ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới. Một báo cáo mới cho biết có 58.218 người được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt tại Anh trong năm 2024, tăng so với con số 53.462 người của năm trước đó.


