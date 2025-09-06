Hai hãng Dell Technologies và NVIDIA đã ủy quyền cho Công ty IDC thực hiện một phân tích toàn diện về các xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong doanh nghiệp trên khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAC).

Theo kết quả phân tích, phần lớn doanh nghiệp trong khu vực đang chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai có hệ thống, với mục tiêu biến trí tuệ nhân tạo (AI) thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi.

Nghiên cứu này cũng hé lộ cách doanh nghiệp có thể vượt qua những thách thức khi ứng dụng AI với sự hỗ trợ từ nhà cung cấp công nghệ trong các khâu đánh giá mức độ sẵn sàng, thiết kế lộ trình, phát triển mô hình, và đào tạo nhân lực

Lộ trình triển khai không dễ dàng

Cũng theo khảo sát, thị trường máy chủ chuyên dụng cho AI tại APAC dự kiến đạt 23,9 tỉ USD vào năm 2025. Đặc biệt, 84% doanh nghiệp dự định chi từ 1-2 triệu USD cho AI sinh tạo (GenAI) trong năm nay. Ngân sách dành cho GenAI tại APAC chiếm 38% tổng chi cho AI, cao hơn mức trung bình toàn cầu, phản ánh xu hướng coi GenAI là ưu tiên chiến lược.

Tuy nhiên, lộ trình triển khai AI tại APAC không hề dễ dàng. Các doanh nghiệp đối mặt với thách thức thiếu hụt nhân sự có kỹ năng AI, chi phí tuyển dụng chuyên gia tăng cao, và sự phức tạp trong việc tích hợp vào quy trình hiện hữu.

IDC chỉ ra rằng 72% doanh nghiệp nhấn mạnh nhu cầu nhân sự mới phải có hiểu biết về dữ liệu và AI. Bên cạnh đó, bảo mật và quyền riêng tư vẫn là mối quan tâm hàng đầu, đặc biệt khi GenAI đòi hỏi xử lý lượng lớn dữ liệu nhạy cảm.

Doanh nghiệp APAC mở rộng quy mô ứng dụng GenAI từ 2024 sang 2025

Một xu hướng nổi bật là sự dịch chuyển trong mô hình triển khai. Dù đám mây công cộng vẫn phổ biến, ngày càng nhiều doanh nghiệp APAC tìm đến giải pháp AI riêng tư hoặc hybrid nhằm đáp ứng yêu cầu bảo mật, kiểm soát chi phí và tối ưu hạ tầng. Điều này cho thấy chiến lược AI đang đi theo hướng chuyên sâu và đặc thù ngành.

Theo IDC, 60% doanh nghiệp APAC phụ thuộc vào nhà phát triển bên ngoài để triển khai AI, chỉ 30% tự phát triển nội bộ. Sự thiếu hụt năng lực nội bộ khiến các tổ chức phải dựa nhiều vào đối tác công nghệ để xây dựng lộ trình AI, cung cấp hạ tầng mở rộng và đào tạo nhân lực. Doanh nghiệp thành công thường chọn đối tác có khả năng mang đến giải pháp toàn diện và linh hoạt, giúp rút ngắn thời gian triển khai.

Việc ứng dụng AI không chỉ dừng lại ở một vài phòng ban mà đang mở rộng ra nhiều lĩnh vực then chốt.

Trong ngành tài chính – ngân hàng, AI và GenAI được dùng để phát hiện gian lận và chống rửa tiền. Sản xuất tận dụng AI cho dự báo bảo trì và quản lý chuỗi cung ứng. Năng lượng triển khai AI để tối ưu hóa lưới điện. Y tế áp dụng GenAI cho chẩn đoán và cá nhân hóa điều trị. Bán lẻ dùng AI agent để cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và hoạch định tồn kho.

Nhìn chung, APAC đang trở thành điểm nóng của việc ứng dụng AI toàn cầu.

Doanh nghiệp nào xây dựng được nền tảng AI vững chắc – gồm hạ tầng, dữ liệu chất lượng, nhân lực chuyên môn và chiến lược phù hợp – sẽ có khả năng khai phá tối đa tiềm năng mà AI mang lại, từ nâng cao hiệu quả vận hành, tạo ra trải nghiệm khách hàng khác biệt đến hình thành mô hình kinh doanh mới.

* GenAI (Generative AI) hay còn gọi là trí tuệ nhân tạo sinh tạo, là một nhánh của AI có khả năng tự động tạo ra nội dung mới dựa trên dữ liệu đã học. Nội dung đó có thể là văn bản, hình ảnh, âm thanh, video hoặc thậm chí là mã lập trình. Ví dụ quen thuộc là ChatGPT, MidJourney, Gemini... hay các công cụ tạo ảnh, tạo nhạc bằng AI.