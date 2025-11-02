Ai là chủ hồ chứa nước bị vỡ gây lũ cuốn chết người ở Lâm Đồng khiến dư luận bức xúc?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Ai là chủ hồ chứa nước bị vỡ gây lũ cuốn chết người ở Lâm Đồng khiến dư luận bức xúc?

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Sau vụ vỡ hồ chứa nước của Công ty Trang trại Việt Phong Phú, chính quyền đang phối hợp các ngành kiểm tra, xác định nguyên nhân

Sáng 2-11, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả vụ vỡ hồ chứa nước của một doanh nghiệp tư nhân gây lũ cuốn tại khu vực Cây Cà, thôn 1, xã Tuy Phong.

Hiện nay, nước tại khu vực phía cuối hồ chứa đã rút dần, người dân và chính quyền dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Riêng thi thể bé bé gái 13 tuổi bị cuốn trôi đã được đưa về nhà để lo hậu sự.

Hồ chứa nước của trang trại chăn nuôi bị vỡ gây chết người có phép hay không? - Ảnh 1.

Nhà cửa người dân khu vực hạ nguồn hồ chứa nước bị vỡ hiện đang rút dần nước

Hiện nay, UBND xã Tuy Phong đang phối hợp để kiểm tra hiện trường hồ chứa nước bị vỡ, gây lũ cuốn.

Theo nguồn tin riêng, hồ chứa nước trên cao bị vỡ nằm trong khuôn viên của Công ty TNHH thương mại Trang Trại Việt Phong Phú, đặt tại thôn 1, xã Tuy Phong.

Hồ chứa nước của trang trại chăn nuôi bị vỡ gây chết người có phép hay không? - Ảnh 2.

Căn nhà nơi cháu T. (13 tuổi) cùng cha mẹ bị nước cuốn trôi

Công ty này do ông Trần Quang Tính (SN 1974, trú TP HCM) làm giám đốc.

Trang trại chăn nuôi gà này được UBND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ cấp phép xây dựng số 117/GPXD ngày 6-6-2025.

Hồ chứa nước của trang trại chăn nuôi bị vỡ gây chết người có phép hay không? - Ảnh 3.

Nước và bùn đỏ từ hồ chưa nước chảy về hạ du

Hồ chứa nước bị vỡ có diện tích 1.400m2, chảy từ trên cao xuống khu vực thôn 2, xã Tuy Phong kết hợp với diện tích nước từ kênh liên hồ Suối Măng – Cây Cà và suối Tân Lai làm nước dâng cao, chảy xiết.

Hiện, UBND xã Tuy Phong đang với hợp với các sở, ngành liên quan làm rõ hồ chứa nước của doanh nghiệp này bị vỡ hay tự xả cửa hồ, hồ chứa xây dựng có được cấp phép hay không?

Tin liên quan

Hà Tĩnh: Nhiều hồ chứa nước tăng lưu lượng xả tràn do mưa lớn

Hà Tĩnh: Nhiều hồ chứa nước tăng lưu lượng xả tràn do mưa lớn

(NLĐO) - Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) sẽ tăng lưu lượng xả tràn lên 100 - 350 m3/giây từ 6 giờ ngày 31-10.

Vỡ hồ chứa nước tại trang trại ở Lâm Đồng, người dân hạ lưu khẩn trương di dời trong đêm

(NLĐO) - Do mưa lớn kéo dài, hồ chứa nước ở trang trại chăn nuôi gà tại Lâm Đồng bị vỡ, cuốn trôi ít nhất 3 người

CLIP: Vĩnh Long khánh thành công trình hạ tầng hồ chứa nước ngọt lớn nhất ĐBSCL

(NLĐO) - Hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé hoàn thành sẽ bảo đảm an ninh nguồn nước cho sản xuất và đời sống tại nhiều địa phương của tỉnh Vĩnh Long.

Lâm Đồng Tuy Phong hồ chứa nước vỡ đập
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo