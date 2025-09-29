HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

CLIP: Vĩnh Long khánh thành công trình hạ tầng hồ chứa nước ngọt lớn nhất ĐBSCL

Tin-ảnh-clip: Võ Dương - Ca Linh

(NLĐO) - Hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé hoàn thành sẽ bảo đảm an ninh nguồn nước cho sản xuất và đời sống tại nhiều địa phương của tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 29-9, tại phường Nguyệt Hoá, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khánh thành công trình hạ tầng của hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé (giai đoạn 1). Đây là công trình trọng điểm được chọn khánh thành nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

CLIP: Lễ khánh thành công trình hạ tầng hồ chứa nước ngọt dọc sông Láng Thé

Tổng mức đầu tư dự án của giai đoạn 1 là hơn 1.330 tỉ đồng, gồm 5 gói thầu. Công trình nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước cho các huyện Càng Long, Châu Thành và TP Trà Vinh (cũ).

Dự án có tổng diện tích mặt nước hơn 32 ha, dung tích hữu ích khoảng 10,9 triệu m³. Dự án bao gồm tuyến đường chính dọc sông (dài hơn 8,1 km), nền rộng 13 m, mặt đường 11 m, hệ thống chiếu sáng LED 2 bên. Ngoài ra, còn xây dựng 7 tuyến đường nhánh dài hơn 2 km, 3 cầu giao thông lớn và 15 cống điều tiết nước.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết công trình hạ tầng nêu trên là một hạng mục quan trọng trong tổng thể dự án hạ tầng hồ chứa nước ngọt Láng Thé.

- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại buổi lễ

- Ảnh 2.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình

- Ảnh 3.

Khi toàn bộ dự án được vận hành đồng bộ sẽ đảm bảo an ninh nguồn nước cho tỉnh Vĩnh Long

"Khi toàn bộ dự án được vận hành đồng bộ sẽ đảm bảo an ninh nguồn nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt và dịch vụ, góp phần tiêu thoát ngập úng, chống sạt lở bờ sông và ứng phó biến đổi khí hậu" – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh.

Vĩnh Long hồ chứa nước ngọt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long
