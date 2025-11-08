HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Ai sẽ được tiêm chủng miễn phí theo luật mới?

N.Dung

(NLĐO) - Dự thảo Luật Phòng bệnh bổ sung đối tượng được tiêm chủng miễn phí và đưa hình thức tiêm một liều, tiêm theo chiến dịch vào nhóm bắt buộc.

Dự thảo Luật Phòng bệnh đã được Chính phủ thông qua gồm phòng, chống bệnh truyền nhiễm; phòng, chống bệnh không lây nhiễm; phòng, chống các rối loạn sức khỏe tâm thần; dinh dưỡng trong phòng bệnh và các điều kiện bảo đảm để phòng bệnh.

img

Bác sĩ trò chuyện với một bệnh nhân đang điều trị rối loạn tâm thần

Sức khỏe tâm thần lần đầu được luật hóa

Ông Phí Văn Kiên, Phòng Quản lý tiêm chủng quốc gia, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), cho biết một điểm mới quan trọng của dự thảo là mở rộng phạm vi và đối tượng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia.

Hiện nay, theo Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, chương trình chỉ tiêm miễn phí vắc-xin cho phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 6 tuổi. Dự thảo mới cũng mở rộng thêm cho người cao tuổi, lực lượng tham gia phòng chống dịch và các đối tượng chính sách ưu tiên, lực lượng vũ trang...

Việc mở rộng những đối tượng này trong Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia sẽ hướng tới tiêm chủng trọn đời cho người dân Việt Nam.

Ngoài hình thức tiêm chủng thường xuyên, dự thảo cũng bổ sung các hình thức tiêm một liều và tiêm theo chiến dịch vào Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Đây là hình thức tiêm chủng bắt buộc, do ngân sách nhà nước chi trả.

Một điểm mới khác là lần đầu tiên sức khỏe tâm thần được đưa vào dự thảo Luật Phòng bệnh. Ông Phạm Đức Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), cho biết dự thảo luật quy định cụ thể các yếu tố nguy cơ, biện pháp phát hiện sớm, theo dõi và phòng ngừa rối loạn sức khỏe tâm thần; đồng thời xác định rõ quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hỗ trợ, trị liệu và tư vấn tâm lý.

"Việc luật hóa nội dung này là bước tiến quan trọng, phản ánh sự thay đổi trong nhận thức xã hội về tầm quan trọng của sức khỏe tâm thần, lĩnh vực lâu nay vẫn bị coi nhẹ trong hệ thống y tế"- ông Mạnh nói.

img

Ông Phạm Đức Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh

Khám sức khỏe định kỳ miễn phí từ năm 2026

Dự thảo cũng đề xuất người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, bắt đầu từ năm 2026, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, ngày 7- 4 hàng năm được đề xuất là "Ngày Sức khỏe toàn dân Việt Nam", khuyến khích người dân chủ động phòng bệnh, nâng cao sức khỏe.

Dự luật cũng dành riêng các quy định cho nhóm đối tượng dễ tổn thương như phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú, trẻ nhỏ, học sinh, người lao động và người cao tuổi.

Dự thảo Luật Phòng bệnh đang được Quốc hội khóa XV xem xét tại Kỳ họp thứ 10. Khi được thông qua, luật được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý toàn diện cho công tác phòng bệnh, góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của người dân.

Tin liên quan

Cười, lẩm bẩm một mình có thể là dấu hiệu rối loạn tâm thần

Cười, lẩm bẩm một mình có thể là dấu hiệu rối loạn tâm thần

(NLĐO) - Nữ sinh từng có biểu hiện cười, nói một mình song vẫn học tốt, nay mất ngủ, lẩm bẩm, ám ảnh bạn bè nói xấu, được chẩn đoán rối loạn tâm thần.

Diễn biến mới vụ 1 bệnh viện tâm thần ở TP HCM bỏ hoang nhiều năm

(NLĐO) - Sở Y tế TP HCM đã có kế hoạch đưa Bệnh viện Tâm thần ở Bình Dương cũ trở thành cở sở 4 của Bệnh viện Tâm thần TP HCM.

"Chán ăn tâm thần" vì tự ti về ngoại hình

Chán ăn tâm thần không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất mà còn đe dọa đến tính mạng

sức khỏe tâm thần vắc-xin HIV tiêm chủng bệnh không lây nhiễm AIDS tiêm chủng miễn phí Luật Phòng bệnh
