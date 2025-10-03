HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Sức khỏe tâm thần thời đại AI: Cần được giáo dục và đào tạo bài bản

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Trong khi sức khỏe thể chất thường ảnh hưởng bởi thiếu vận động thì sức khỏe tinh thần cũng bị tác động bởi suy nghĩ nhiều, căng thẳng, áp lực.

TSKH Vũ Công Lập, Phó Giám đốc Trung tâm Y học Việt – Đức, Bệnh viện Quân y 175, đã chia sẻ thông tin trên tại Hội thảo khoa học Việt – Đức, ngày 3-10. Hội thảo có sự tham dự của gần 400 đại biểu, chuyên gia y tế 2 nước.

Sức khỏe tâm thần thời đại AI: Cần được giáo dục và đào tạo bài bản- Ảnh 1.

Thiếu tướng Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết năm 2018, bệnh viện thành lập Trung tâm Y học Việt - Đức với sự hỗ trợ của các chuyên gia Đức.

Đến nay, đã có hơn 50 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên sang Đức đào tạo chuyên sâu và chuyển giao kỹ thuật ở nhiều chuyên ngành như chấn thương chỉnh hình, cột sống, y học thể thao, bệnh truyền nhiễm và ung thư…

Sức khỏe tâm thần thời đại AI: Cần được giáo dục và đào tạo bài bản- Ảnh 2.
Sức khỏe tâm thần thời đại AI: Cần được giáo dục và đào tạo bài bản- Ảnh 3.

Các chuyên gia của 2 nước cùng trao đổi, thảo luận tại hội thảo khoa học

Đặc biệt, ngay cả trong dịch COVID-19, hai bên vẫn hỗ trợ khẩu trang, đồ bảo hộ, kit xét nghiệm nhanh. Nhờ hợp tác này, đội ngũ trẻ của bệnh viện ngày càng trưởng thành, giúp nâng cao chất lượng điều trị, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành quần thể y học quân sự hiện đại, đa năng, ngang tầm khu vực và quốc tế.

TSKH Vũ Công Lập, Phó Giám đốc Trung tâm Y học Việt – Đức, Bệnh viện Quân y 175, cho biết thêm sau đại dịch COVID-19, nhân viên y tế được đến các cơ sở y tế của Đức đào tạo tăng đáng kể. Đặc biệt, ở lĩnh vực ung bướu, Đại học Leipzig đã hỗ trợ đào tạo toàn diện về thiết bị gia tốc tuyến tính (Linear Accelerator). Từ đó, Việt Nam đã triển khai được kỹ thuật chiếu xạ hiện đại hình thành chuyên ngành y học hạt nhân mới.

Sức khỏe tâm thần thời đại AI: Cần được giáo dục và đào tạo bài bản- Ảnh 4.

TSKH Vũ Công Lập, Phó Giám đốc Trung tâm Y học Việt – Đức, Bệnh viện Quân y 175, cho biết trung tâm hiện đang theo đuổi một chủ đề khoa học lớn là chăm sóc sức khỏe tại gia đình

Theo ông Lập, trung tâm hiện đang theo đuổi một chủ đề khoa học lớn là chăm sóc sức khỏe tại gia đình. Mục tiêu là xây dựng một hệ thống chăm sóc liên tục cho người bệnh, cả sau khi đã xuất viện, bao gồm cả người chưa mắc bệnh, người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính. Quan điểm về sức khỏe được mở rộng trên ba trục: Thể chất (vận động, dinh dưỡng, hô hấp, giấc ngủ); Tinh thần (trí tuệ, cảm xúc, tâm linh); Môi trường (tự nhiên, nghề nghiệp, xã hội). 

Hệ thống chăm sóc này ứng dụng công nghệ hiện đại và dữ liệu lớn (AI, thiết bị đeo, hệ thống theo dõi từ xa). Xây dựng chương trình đào tạo sức khỏe cộng đồng, dự kiến triển khai thành giáo trình 60–80 giờ vào năm 2026.

"Một nghiên cứu thú vị cũng được nhấn mạnh là mối liên hệ giữa sức khỏe thể chất và tinh thần trong thời đại công nghệ. Trong khi sức khỏe thể chất thường ảnh hưởng bởi thiếu vận động, thì sức khỏe tinh thần bị tác động bởi quá mức suy nghĩ, căng thẳng và áp lực tinh thần. Trung tâm cũng đề cập đến ảnh hưởng của AI và công nghệ thông tin đến sức khỏe tâm thần, kế hoạch đưa nội dung này vào đào tạo" - TS Lập nói.

Cũng tại hội thảo, GS Christoph Josten đánh giá Việt Nam đã phát triển mạnh về kinh tế, công nghiệp, công nghệ và giáo dục, song những thành tựu này chưa được phản ánh tương xứng trong lĩnh vực y tế.

Theo ông, Việt Nam hiện có khoảng 10 bác sĩ/10.000 dân, trong khi Đức là 45; số giường bệnh 30/10.000 dân so với 56 ở Đức. Chi phí y tế tại Việt Nam chiếm 5% GDP, thấp hơn nhiều so với 12% ở Đức. Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển y tế cũng còn rất hạn chế.

Hệ thống y tế Việt Nam có sự chênh lệch rõ giữa nông thôn và đô thị. Bệnh viện công thiếu kinh phí, ngoại trừ một số cơ sở quân đội như Bệnh viện Quân y 175, trong khi bệnh viện tư thường có chất lượng tốt hơn. Việt Nam áp dụng BHYT toàn dân từ năm 1992 nhưng chi phí người bệnh phải tự chi trả vẫn cao.

Giáo sư Josten cho rằng hợp tác y tế giữa hai nước còn hạn chế nhưng đã có những mô hình hứa hẹn như Trung tâm Y học Việt – Đức, chương trình trao đổi bác sĩ và đào tạo điều dưỡng với Bệnh viện Quân y 175. Ông nhấn mạnh Việt Nam có nhiều bác sĩ trẻ đầy tiềm năng và hợp tác song phương cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn


AI không thể thay thế bác sĩ mà giúp làm việc tốt hơn

AI không thể thay thế bác sĩ mà giúp làm việc tốt hơn

(NLĐO)- AI có thu thập và xử lý dữ liệu, tự động hóa cảnh báo gửi đến mọi người, phân tích hành vi, xu hướng sức khỏe cá nhân, dự báo nguy cơ bệnh

Cười, lẩm bẩm một mình có thể là dấu hiệu rối loạn tâm thần

(NLĐO) - Nữ sinh từng có biểu hiện cười, nói một mình song vẫn học tốt, nay mất ngủ, lẩm bẩm, ám ảnh bạn bè nói xấu, được chẩn đoán rối loạn tâm thần.

Một bệnh viện có số bệnh nhân đến khám thần kinh, tâm thần tăng 9 lần

(NLĐO) - Phần lớn các hành động đe dọa, bạo lực và hành hung đối với nhân viên y tế chủ yếu đến từ người nhà bệnh nhân, thay vì bệnh nhân trực tiếp điều trị

