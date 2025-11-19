HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Ai tư vấn cho Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên cách trốn trách nhiệm?

Trần Thái - Hà Nguyễn

(NLĐO) - Chủ toạ phiên toà cảnh báo người tư vấn cho Thùy Tiên cách trốn trách nhiệm có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi che giấu tội phạm.

Ngày 19-11, TAND TP HCM mở phiên xét xử vụ án liên quan đến việc quảng bá gian dối sản phẩm kẹo Kera.

Theo cáo buộc, với tư cách Chủ tịch HĐQT, cổ đông Công ty Chị Em Rọt đồng thời là các KOL, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã cùng Lê Tuấn Linh và Lê Thành Công xây dựng kịch bản, đưa ra hàng loạt thông tin không đúng sự thật về vùng nguyên liệu, tính năng và công dụng của sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội nhằm bán hàng, thu lợi bất chính. Ba KOL trực tiếp tham gia đăng tải video trên TikTok cá nhân: Hằng livestream 5 lần, Linh 6 lần, còn Thùy Tiên 3 lần.

Ban đầu, Thùy Tiên được các cổ đông thống nhất cho hưởng 25% lợi nhuận từ việc bán sản phẩm. Tại tòa, bị cáo khai rằng các cổ đông chỉ bàn tới tỷ lệ hưởng lợi chứ không yêu cầu góp vốn. Sau đó, vì cho rằng dự án "hay", bị cáo đề xuất tăng phần trăm được hưởng. Chủ tọa đặt vấn đề: "Chứ không phải vì doanh thu tốt nên bị cáo mới xin tăng?". Chủ tọa cũng nhấn mạnh: nếu tăng tỷ lệ hưởng lợi thì lẽ ra phải góp vốn, trong khi thực tế chỉ điều chỉnh mức hưởng lợi lên 30% mà không bàn tới trách nhiệm góp vốn.

HĐXX phân tích thêm nếu trong vụ án này bị cáo bị tuyên có tội, thì người nắm 30% lợi ích sẽ phải chịu trách nhiệm cao hơn những người còn lại.

- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên

Tiếp tục trả lời thẩm vấn, Thùy Tiên cho biết thời điểm hợp tác kinh doanh kẹo Kera với Công ty Chị Em Rọt, bị cáo vẫn là nghệ sĩ đang nằm trong sự quản lý của Công ty Sen Vàng. Mọi hợp đồng với nhãn hàng do Sen Vàng đứng ra ký thay bị cáo. Bị cáo khẳng định mình không vi phạm điều khoản quản lý khi tham gia dự án kẹo Kera.

Chủ tọa đặt câu hỏi: "Công ty quản lý không tư vấn, không giám sát bị cáo sao?". Bị cáo đáp: "Bị cáo có nói với công ty và công ty đồng ý thì bị cáo mới làm".

Khi HĐXX hỏi ai đã tư vấn cho bị cáo cách ký lùi ngày, ký hợp đồng khống với Công ty Sen Vàng nhằm loại bỏ trách nhiệm pháp lý của bị cáo trong vụ án này, Thùy Tiên trả lời rằng thời điểm đó "rối trí, chịu nhiều áp lực, nghe nhiều nguồn tư vấn nên không nhớ rõ". Chủ tọa cảnh báo: "Người tư vấn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi che giấu tội phạm".

Bị cáo thừa nhận mình "chịu áp lực từ nhiều phía", không khai người tư vấn.

Thùy Tiên bày tỏ: "Nếu biết sản phẩm như vậy thì không bao giờ làm. Bị cáo rất hối hận và bất ngờ khi xem kết luận giám định sản phẩm. Bị cáo hiểu trách nhiệm của mình và mong đây là bài học cho tất cả mọi người".

Bị cáo khẳng định mình chỉ đại diện nhãn hàng, không làm tiếp thị liên kết và không gắn giỏ hàng trên tài khoản mạng xã hội. Thùy Tiên cũng không tham gia nhóm chung của toàn bộ cổ đông mà chỉ trao đổi trong nhóm nhỏ gồm Linh – Hằng và bộ phận marketing.

Về khắc phục hậu quả, bị cáo cho biết đã nộp 3,2 tỉ đồng căn cứ theo tỷ lệ hưởng lợi. "Bị cáo muốn khắc phục hậu quả vì thấy tác hại mình gây ra cho sức khỏe mọi người là rất lớn"- Thùy Tiên nói.

