CLIP: Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlog và Hằng Du mục trong phòng xử

An ninh trật tự tại phiên tòa được siết chặt, các bị cáo bị áp giải đến tòa từ hơn 7 giờ sáng và được đưa vào phòng xử trước 8 giờ.

Các bị cáo trong phòng xử án

Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên), Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt - CER), Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs, thành viên HĐQT) bị xét xử về tội Lừa dối khách hàng theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CER) và Lê Thành Công (Thành viên HĐQT) bị cáo buộc cùng tội danh.

Từ tháng 12-2024 đến tháng 1-2025, Công ty Chị Em Rọt đã bán hơn 129.000 hộp kẹo Kera cho 56.000 khách hàng, thu lợi hơn 12,4 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, các bị cáo Hằng du mục, Quang Linh Vlog và hoa hậu Thùy Tiên là những người trực tiếp xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối, không đúng sự thật về vùng nguyên liệu, tính năng, công dụng sản phẩm kẹo Kera.