Hình ảnh phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Sáng 19-11, TAND TP HCM đưa ra xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), cùng 4 đồng phạm: Lê Tuấn Linh (cựu giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (cựu thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs). Tất cả bị truy tố về tội "Lừa dối khách hàng".
Một số hình ảnh bên ngoài phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên:
