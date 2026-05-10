"AirAsia THE NEXT Live Concert 2026" đổ bộ thành phố biển Đà Nẵng

Dàn line up trẻ trung của "AirAsia THE NEXT Live Concert 2026" Đà Nẵng

Gặt hái thành công lớn tại TP HCM, "AirAsia THE NEXT Live Concert 2026" tiếp tục đổ bộ thành phố biển Đà Năng. Chương trình diễn ra vào tối nay, ngày 10-5 tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana.

Chặng Đà Nẵng dự kiến mang đến line-up gồm nhiều nghệ sĩ trẻ được yêu thích như DƯƠNG DOMIC, CAPTAIN BOY, Da LAB, buitruonglinh, Bùi Công Nam, MASON NGUYỄN, CONGB, Phùng Khánh Linh, KHOI VU, JEY B đại diện cho các màu sắc âm nhạc đa dạng từ pop, indie đến rap. Các tiết mục được đầu tư nhằm tạo nên bầu không khí sôi động, gần gũi, phù hợp với gu thưởng thức của giới trẻ.

Điểm nhấn của sự kiện nằm ở concept sân khấu lấy cảm hứng từ chính chất liệu thành phố biển. Không gian mở kết hợp giữa âm nhạc và thiên nhiên, nơi tiếng sóng, gió biển và ánh hoàng hôn trở thành một phần trải nghiệm, mang đến cảm giác tự do và phóng khoáng đặc trưng.

Bên cạnh phần biểu diễn, chương trình tiếp tục chú trọng hệ thống âm thanh, ánh sáng và các khu vực trải nghiệm, góp phần tạo nên một không gian giải trí đa chiều.

Chương trình có sự đồng hành của hãng hàng không giá rẻ nổi tiếng AirAsia với định hướng xây dựng "AirAsia THE NEXT Live Concert" trở thành điểm hẹn giải trí thường niên dành cho giới trẻ - nơi tinh thần "Cùng Việt Nam tự hào vươn cao" được lan tỏa mạnh mẽ qua âm nhạc, trải nghiệm và những kết nối đầy cảm hứng.

Sân khấu của AirAsia THE NEXT Live Concert 2026 ở Đà Nẵng

"AirAsia THE NEXT Live Concert 2026" tại Đà Nẵng hứa hẹn sẽ là điểm hẹn không thể bỏ lỡ, nơi âm nhạc hiện đại hòa cùng hơi thở của biển, tạo nên một hành trình giàu cảm hứng cho khán giả trẻ.