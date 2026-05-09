Giải trí

Diễn viên Khả Ngân khiến khán giả "choáng"

Thùy Trang

(NLĐO) - Khả Ngân lập thành tích ấn tượng tại IRONMAN Sprint Đà Nẵng, chinh phục 3 môn phối hợp trong chưa đầy 2 giờ.

Thành tích bất ngờ của Khả Ngân tại giải ba môn phối hợp IRONMAN 70.3 Việt Nam

Mới đây, diễn viên Khả Ngân đã chính thức hoàn thành nội dung Sunrise Sprint trong khuôn khổ giải IRONMAN 70.3 Đà Nẵng. Đây là sự kiện ba môn phối hợp (triathlon) quy mô lớn, quy tụ gần 5.000 vận động viên đến từ 90 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong lần đầu tiên thử sức với mô hình thi đấu khắc nghiệt này, Khả Ngân lập thành tích 1 giờ 53 phút, xuất sắc góp mặt vào Top 7 bảng nữ nhóm tuổi 25 - 29. Riêng ở bộ môn bơi lội, Khả Ngân đã lọt vào Top 4 bảng nữ cùng nhóm tuổi.

Tại đường đua năm nay, Khả Ngân tham gia nội dung Sprint gồm bơi 750m, đạp xe 20km và chạy bộ 5km. Dù đã gắn liền với hình ảnh năng động và thường xuyên góp mặt tại các giải chạy trong nước, nhưng việc kết hợp ba môn liên tục vẫn là một thử thách hoàn toàn khác biệt về thể lực lẫn tâm lý.

Khả Ngân vốn gắn liền với hình ảnh nghệ sĩ năng động

Hành trình chinh phục IRONMAN của Khả Ngân không chỉ diễn ra trong gần 2 giờ trên đường đua, mà là kết quả của nhiều tháng âm thầm tập luyện cường độ cao. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị đã có lúc bị gián đoạn do những biến cố gia đình gây ảnh hưởng đến tinh thần.

Chính vì vậy, việc cán đích thành công không chỉ là một cột mốc thể thao, mà còn là một chiến thắng cá nhân đầy ý nghĩa, giúp cô vượt qua những nỗi sợ và sự nghi ngờ của chính mình trong giai đoạn khó khăn. Những hình ảnh Khả Ngân tràn đầy năng lượng tại vạch đích đã nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả.

Khả Ngân với tinh thần kỷ luật thép

Khả Ngân luôn rạng rỡ và đam mê với thể thao

Lọt Top 7 nhóm tuổi tại IRONMAN 70.3 Đà Nẵng với thành tích 1 giờ 53 phút, Khả Ngân khẳng định tinh thần kỷ luật thép sau nhiều tháng âm thầm tập luyện. Với nữ diễn viên, việc chinh phục đường đua sức bền để rèn luyện bản lĩnh và sự chín chắn đã trở thành một lối sống đặc biệt hỗ trợ cho sự nghiệp nghệ thuật.

Với Khả Ngân, việc chinh phục đường đua sức bền không đơn thuần là một cuộc dạo chơi thể chất, mà là cách nữ diễn viên rèn luyện kỷ luật cho sự nghiệp nghệ thuật. Khả Ngân chia sẻ, kỷ luật từ việc tập luyện đã "lây" sang công việc một cách tích cực: "Khi đã quen với việc dậy sớm tập luyện thì cho dù lịch quay phim dày đặc cũng không còn là áp lực quá lớn nữa. Cơ thể khỏe, đầu óc minh mẫn là nền tảng để Ngân làm nghề".

Nhan sắc mộc mạc của Khả Ngân

"Trong lúc tập luyện, Ngân cũng học được cách chịu đựng sự khó chịu mà không bỏ cuộc. Đó cũng chính xác là thứ mình cần khi đối diện với một cảnh quay khó, hay một dự án kéo dài mà chưa thấy kết quả ngay lập tức" - Khả Ngân bộc bạch. Những buổi chạy dài hay đạp xe một mình cũng là khoảng thời gian quý giá để nữ diễn viên tập trung suy ngẫm và xử lý cảm xúc tốt nhất.

Hình ảnh mới mà Khả Ngân đang xây dựng là một nghệ sĩ năng động, thể thao và đầy bền bỉ. Việc không ngừng nâng cấp tính kỷ luật và nỗ lực vươn lên mỗi ngày không chỉ gói gọn trong một cuộc thi, mà đã trở thành kim chỉ nam để cô hoàn thiện bản thân trong mọi mặt đời sống. Sự mạnh mẽ trên đường đua chính là minh chứng cho một Khả Ngân bản lĩnh, luôn phấn đấu để mang lại những giá trị tích cực và mới mẻ hơn cho khán giả.

Trong hoàn cảnh nào Khả Ngân cũng rất rạng rỡ

Ở thời điểm hiện tại, Khả Ngân khẳng định đã hoàn toàn sẵn sàng để xuất hiện với những vai diễn mới nhiều chiều sâu và giàu sức nặng hơn. Sự kết hợp giữa một thể lực bền bỉ và một tâm trí kiên định chính là "đòn bẩy" để Khả Ngân chinh phục những đỉnh cao mới trong nghệ thuật một cách quyết liệt và đậm nét hơn.

(NLĐO) - Nữ diễn viên Khả Ngân diện đầm trắng xinh đẹp, tặng cành đào cho đạo diễn Rahhat Shah Kazmi tại buổi ra mắt phim "Vạn dặm yêu em".

