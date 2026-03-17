Thể thao

AKHub: Sân chơi pickleball trẻ lan tỏa tinh thần thể thao tại Củ Chi

Quang Liêm

(NLĐO) - Tại khu vực huyện Củ Chi cũ (TP HCM), phong trào pickleball đang hình thành rõ nét với sự xuất hiện của cộng đồng pickleball AKHub.

Những năm gần đây, pickleball đang dần trở thành một trong những môn thể thao phổ biến ở nhiều địa phương nhờ dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều độ tuổi. 

Tại khu vực huyện Củ Chi cũ (TP HCM), phong trào này cũng lan tỏa mạnh mẽ với sự xuất hiện của cộng đồng pickleball AKHub.

AKHub: Sân chơi pickleball trẻ lan tỏa tinh thần thể thao tại Củ Chi - Ảnh 1.

Chỉ sau chưa đầy 3 tháng hoạt động, AKHub đã thu hút hơn 200 thành viên tham gia thường xuyên. Từ những buổi giao lưu nhỏ lẻ, cộng đồng này nhanh chóng mở rộng, tạo nên không gian thể thao sôi động, cởi mở cho người dân khu vực.

Điểm đặc biệt giúp AKHub tạo sức hút không nằm ở quy mô sân bãi, mà ở tinh thần cộng đồng. Người mới tham gia luôn được hướng dẫn, hỗ trợ và dễ dàng hòa nhập, qua đó hình thành môi trường thể thao thân thiện, tích cực.

Đứng sau sự phát triển của AKHub là anh Dương Hữu Phúc – Chủ nhiệm cộng đồng pickleball AKHub, đồng thời là gương mặt quen thuộc trong giới thể thao. Với hơn 15 năm hoạt động, từng là trọng tài bóng đá chuyên nghiệp tại V-League, anh Phúc mang đến cách tổ chức bài bản, kỷ luật nhưng vẫn gần gũi.

AKHub: Sân chơi pickleball trẻ lan tỏa tinh thần thể thao tại Củ Chi - Ảnh 2.

Anh Dương Hữu Phúc (áo vàng) đang trao đổi kỹ thuật với các thành viên cộng đồng

Chia sẻ về cơ duyên đến với pickleball, anh Phúc cho biết ban đầu chỉ đơn giản là tìm một môn thể thao để rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên, càng gắn bó, anh càng nhận thấy tiềm năng kết nối cộng đồng của bộ môn này.

"Pickleball không quá phức tạp, người mới chơi chỉ cần làm quen trong thời gian ngắn là có thể tham gia. Quan trọng hơn, đây là môn thể thao tạo sự kết nối rất tốt giữa mọi người" – anh Phúc nói.

Từ những buổi giao lưu cùng bạn bè, anh cùng các cộng sự đã từng bước xây dựng AKHub thành một cộng đồng thể thao. Các hoạt động như trò chơi công động, thi đấu nội bộ hay giải phong trào được tổ chức thường xuyên, góp phần tăng sự gắn kết giữa các thành viên.

Anh Lâm Phú, một người gắn bó với AKHub, cho hay pickleball hiện đã trở thành nếp sinh hoạt của gia đình anh. "Trước đây tôi chơi bóng đá sau giờ làm, nhưng pickleball dễ tiếp cận hơn, phù hợp nhiều độ tuổi. Không khí ở đây rất vui, mọi người hòa đồng. Gần như ngày nào vợ chồng tôi cũng ra sân," anh Phú chia sẻ.

AKHub: Sân chơi pickleball trẻ lan tỏa tinh thần thể thao tại Củ Chi - Ảnh 3.

Theo nhiều người chơi, điều giữ chân họ không chỉ là môn thể thao mà còn là môi trường tích cực – nơi mọi người có thể giao lưu, kết bạn sau mỗi trận đấu. 

Tin liên quan

NHM được thử "vũ khí mới" của Ben Johns, Minh Hằng chia sẻ từng "anti" Pickleball

NHM được thử "vũ khí mới" của Ben Johns, Minh Hằng chia sẻ từng "anti" Pickleball

(NLĐO) - Trong sự kiện trải nghiệm "vũ khí mới" của Ben Johns tại PPA Tour Asia 2026, Minh Hằng đã trải lòng từng "anti" bộ môn này.

Tay vợt pickleball hạng 26 thế giới - PPA Tour bị đột quỵ, mất khả năng nói

(NLĐO) - Tay vợt pickleball chuyên nghiệp Grayson Goldin, hạng 26 đơn nam PPA Tour, vừa gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng khi chuẩn bị cho giải đấu mới.

Sôi nổi Giải Pickleball Xuân Hòa mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ

(NLĐO) - Gần 100 tay vợt thuộc các sở, ban ngành và địa phương đã tranh tài quyết liệt tại Giải Pickleball Xuân Hòa mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

