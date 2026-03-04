HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

NHM được thử "vũ khí mới" của Ben Johns, Minh Hằng chia sẻ từng "anti" Pickleball

Quốc An

(NLĐO) - Trong sự kiện trải nghiệm "vũ khí mới" của Ben Johns tại PPA Tour Asia 2026, Minh Hằng đã trải lòng từng "anti" bộ môn này.

Trong dòng thời gian của pickleball Việt Nam, PPA Tour Asia sẽ khởi động tại Hà Nội với sự tham gia của các tên tuổi thế giới từ ngày 1-4. Trong đó, tay vợt số 1 thế giới, Ben Johns được xác nhận góp mặt tại PPA Asia Tour - Hanoi Cup 2026, giúp người hâm mộ Việt Nam bớt tiếc nuối khi Quang Dương không thể tham dự.

Theo danh sách từ PPA Tour 2026, tay vợt số 1 thế giới sẽ dẫn đầu dàn sao quốc tế đến Hà Nội, bên cạnh những Gabriel Tardio, Hayden Patriquin, Federico Staksrud, Anna Bright hay Dylan Frazier. Với hơn 180 danh hiệu đôi nam và đôi nam nữ, Ben vẫn là tâm điểm lớn nhất của giải.

Sự hiện diện của anh được xem như cú hích chuyên môn cho các tay vợt chủ nhà, đồng thời thu hút lượng đăng ký kỷ lục hơn 665 VĐV ở cả hệ chuyên nghiệp lẫn phong trào đến với giải đấu cấp độ 1.000 của PPA Tour, với tổng thưởng gần 300.000 USD.

NHM được thử "Vũ khí mới" của Ben Johns, Minh Hằng chia sẻ từng "anti" Pickleball - Ảnh 1.

Đáng chú ý, Ben sẽ thi đấu với cây vợt đỏ PerseusV thế hệ mới của Joola vừa ra mắt. Dòng sản phẩm này cũng đã cho người chơi trải nghiệm sớm tại sự kiện Energy Unlocked ở sân Banger, thi đấu theo thể thức MLP sôi động trong ngày 4-3.

Cũng tại sự kiện này, nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác như Bình Minh, Minh Hằng cũng xuất hiện, cùng các VĐV chuyên nghiệp như Ken Tâm, người sở hữu 3 HCV tại PPA Tour,....

Với sự kiện thử nghiệm vợt mới, Minh Hằng cho biết không khí rất là nhộn nhịp vì là sự kiện thể thao, đặc biệt hơn nhiều sự kiện cô hay tham dự.

NHM được thử "Vũ khí mới" của Ben Johns, Minh Hằng chia sẻ từng "anti" Pickleball - Ảnh 2.

Minh Hằng cũng bật mí cô từng rất "anti" bộ môn này khi nó mới du nhập vào Việt Nam. Minh Hằng thừa nhận pickleball đã giúp cô thay đổi rất nhiều: "Nó giúp mình thay đổi khá nhiều, pickleball nổi nhiều năm rồi. Thời gian đầu, mình có cái nhìn không đúng, anti môn này. Vì mình từng học quần vợt, bộ môn sang trọng và rất là đẹp. Mình chưa thử môn này nhưng thử rồi thì WOW, mọi định kiến trước đó đều sụp đổ".

MInh Hằng chia sẻ bản thân từng "anti" pickleball

Cô cho biết thêm, bản thân quen nhiều nghệ sĩ nhưng ít khi gặp gỡ và chỉ khi "ra sân", cơ hội trò chuyện mới nhiều hơn.

Tại giải đấu năm nay, nhiều tên tuổi nổi bật trong làng pickleball Việt Nam như Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Phúc Huỳnh, Ken Tam và Sophia Phương Anh đã xác nhận tham gia. Trong khu vực, Jack Wong, Marco Leung, Yufei Long, Jamie Wei và Mayu Ito cũng sẽ góp mặt


Minh Hằng PPA Tour Ben John
