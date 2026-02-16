Grayson là VĐV chuyên nghiệp từ quần vợt Mỹ chuyển sang pickleball, anh đang giữ vị trí hạng 26 PPA Tour. Theo đánh giá của PPA Tour Grayson là một VĐV có nguồn năng lượng dồi dào trên sân, thể lực vượt trội và lượng người hâm mộ ngày càng tăng.

Tuy nhiên, bi kịch bất ngờ ập đến tay vợt người Mỹ khi bất ngờ bị đột quỵ chỉ một ngày sau khi khởi đầu chuỗi tập luyện chuẩn bị cho giải đấu mới. Goldin cho biết mình đã mất khả năng nói, phải nhập viện cấp cứu vì đột quỵ và bác sĩ xác nhận anh đã trải qua hai lần đột quỵ liên tiếp.

Grayson chia sẻ trên trang cá nhân: “Tôi mất khả năng nói, không thể ghép thành câu hoàn chỉnh. Tôi đã được đưa gấp vào phòng cấp cứu, với hàng loạt thủ thuật, xét nghiệm và trong những đêm dài sau đó với rất nhiều nỗi sợ hãi. Các bác sĩ nói rằng tôi đã bị hai cơn đột quỵ”.

Tay vợt 30 tuổi cho biết trong 1 tuần qua là màn thử thách tinh thần, theo những cách mà anh chưa từng tưởng tượng. Đây cũng là một trong những tuần khó khăn nhất cuộc đời của VĐV chuyên nghiệp này.

"Điều làm tôi sợ nhất là việc đi ngủ rồi tỉnh dậy và trở nên khác đi, giống như những gì đã xảy ra" - Grayson miêu tả.

Grayson xuất phát là tay vợt trẻ triển vọng của quần vợt Mỹ và từng đứng top đầu trong lứa trẻ. Anh đã thi đấu Division I cho University of Alabama và Florida State University trước khi chuyển sang pickleball cuối năm 2023 và nhanh chóng tỏa sáng với 9 huy chương, gồm 2 HCV Cincinnati Open 2024 và 2025.