Thể thao

Tay vợt pickleball hạng 26 thế giới - PPA Tour bị đột quỵ, mất khả năng nói

Quốc An

(NLĐO) - Tay vợt pickleball chuyên nghiệp Grayson Goldin, hạng 26 đơn nam PPA Tour, vừa gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng khi chuẩn bị cho giải đấu mới.

Grayson là VĐV chuyên nghiệp từ quần vợt Mỹ chuyển sang pickleball, anh đang giữ vị trí hạng 26 PPA Tour. Theo đánh giá của PPA Tour Grayson là một VĐV có nguồn năng lượng dồi dào trên sân, thể lực vượt trội và lượng người hâm mộ ngày càng tăng.

Tuy nhiên, bi kịch bất ngờ ập đến tay vợt người Mỹ khi bất ngờ bị đột quỵ chỉ một ngày sau khi khởi đầu chuỗi tập luyện chuẩn bị cho giải đấu mới. Goldin cho biết mình đã mất khả năng nói, phải nhập viện cấp cứu vì đột quỵ và bác sĩ xác nhận anh đã trải qua hai lần đột quỵ liên tiếp.

Grayson chia sẻ trên trang cá nhân: “Tôi mất khả năng nói, không thể ghép thành câu hoàn chỉnh. Tôi đã được đưa gấp vào phòng cấp cứu, với hàng loạt thủ thuật, xét nghiệm và trong những đêm dài sau đó với rất nhiều nỗi sợ hãi. Các bác sĩ nói rằng tôi đã bị hai cơn đột quỵ”.

Tay vợt 30 tuổi cho biết trong 1 tuần qua là màn thử thách tinh thần, theo những cách mà anh chưa từng tưởng tượng. Đây cũng là một trong những tuần khó khăn nhất cuộc đời của VĐV chuyên nghiệp này.

"Điều làm tôi sợ nhất là việc đi ngủ rồi tỉnh dậy và trở nên khác đi, giống như những gì đã xảy ra" - Grayson miêu tả.

Grayson xuất phát là tay vợt trẻ triển vọng của quần vợt Mỹ và từng đứng top đầu trong lứa trẻ. Anh đã thi đấu Division I cho University of Alabama và Florida State University trước khi chuyển sang pickleball cuối năm 2023 và nhanh chóng tỏa sáng với 9 huy chương, gồm 2 HCV Cincinnati Open 2024 và 2025.

 

Vô địch PPA Asia ở Trung Quốc, Lý Hoàng Nam chỉ đứng hạng 2 châu Á

(NLĐO) - Trong bảng xếp hạng mới đây của PPA Asia, Lý Hoàng Nam chỉ đứng thứ 2 châu Á, xếp sau bại tướng Jack Wong.

Vinh Hiển, Minh Quân vô địch, làm nên lịch sử đôi nam Việt Nam tại PPA Tour

(NLĐO) - Pickeball Việt Nam lần đầu tiên có HCV đôi nam pro tại PPA Asia khi Vinh Hiển, Minh Quân hạ cặp hạt giống số 1 của giải đấu.

Lý Hoàng Nam thắng đẹp Jack Wong, lần đầu vô địch Pickleball PPA Tour

(NLĐO) - Tại Giải Pickleball PPA Asia Tour Hàng Châu 2025, Lý Hoàng Nam chính thức có lần đầu tiên lên bục cao nhất của tour đấu này sau 2 lần lỡ hẹn trước đó

