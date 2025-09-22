HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Alcaraz nỗ lực, đội thế giới vẫn vô địch Laver Cup

Quốc An - Ảnh: X Laver Cup

(NLĐO) - Alcaraz thi đấu đầy quyết tâm khi góp phần mang về hai chiến thắng ở ngày thi đấu cuối vẫn không thể giúp đội châu Âu ngược dòng.

Tại Chase Center (San Francisco, Mỹ), Taylor Fritz đã đánh bại Alexander Zverev 6-3, 7-6(4), mang về điểm quyết định giúp đội thế giới hạ đội châu Âu 15-9, giành Laver Cup thứ ba trong bốn năm trở lại đây.

Đây cũng là lần đầu tiên huyền thoại Andre Agassi - thay John McEnroe làm đội trưởng, và nâng cúp cùng các học trò tại Laver Cup 2025.

Alcaraz nỗ lực, đội thế giới vẫn vô địch Laver Cup- Ảnh 1.

Agassi đưa đội thế giới vô địch trong lần đầu dẫn đội

Trong ngày thi đấu đầu tiên, đội châu Âu dẫn 3-1 đội thế giới. Sự nhỉnh hơn của đội châu Âu được thể hiện rõ, người duy nhất tạo ra khác biệt cho đội thế giới chính là Joao Fonseca. Ngày tiếp theo, đội thế giới tiếp tục nối dài cách biệt lên 9-3, khi đội châu Âu toàn thua. Trong đó, Alcaraz bất ngờ thua Taylor Fritz trong hai set.

Ngày cuối cùng, đội thế giới bước vào ngày thi đấu với lợi thế dẫn 9-3. Alcaraz nỗ lực cứu vãn hy vọng cho châu Âu bằng hai chiến thắng áp đảo ở trận đơn và trận đôi mở màn, rút ngắn cách biệt xuống 9-12.

Alcaraz nỗ lực, đội thế giới vẫn vô địch Laver Cup- Ảnh 2.

Alcaraz giành 2 chiến thắng ở ngày cuối vẫn không thể giúp đội châu Âu lật ngược thế cờ

Khoảnh khắc bùng nổ đến ở trận cuối khi Fritz, tay vợt California vừa hạ Alcaraz hôm trước, tiếp tục vượt qua Zverev trong trận đấu căng thẳng. Anh khởi đầu áp đảo set một, kiên cường trong set hai và kết thúc bằng cú vô lê trái tay quyết định ở loạt tie-break.

"Nhìn các đồng đội hò hét và huyền thoại Andre đứng dậy cổ vũ, thật không thể không dốc hết sức ở từng điểm" - Fritz chia sẻ sau trận đấu.

Đội hình vô địch của đội thế giới năm nay là sự pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ: Fritz, De Minaur, Francisco Cerundolo, Joao Fonseca, Jenson Brooksby cùng hai bổ sung phút chót Reilly Opelka và Alex Michelsen.

Sau trận, Agassi xúc động cảm ơn toàn đội vì "đồng lòng, tin tưởng" và hứa sẽ "chiến đấu cùng từng người, ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào".

Chiến thắng này giúp đội thế giới đòi lại danh hiệu từng mất năm ngoái tại Berlin, Đức.

Đội châu Âu, hiện vẫn sở hữu nhiều chức vô địch nhất, khi có 5/8 kỳ lên ngôi ở Laver Cup, do Roger Federer đồng sáng lập - sẽ có cơ hội phục thù tại London năm sau.

laver cup Alcaraz đội thế giới đội châu âu
    Thông báo