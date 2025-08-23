Ít danh hiệu hơn Alcaraz và Coco Guaff, tay vợt nữ Trung Quốc vào top 10 thu nhập cao

Tay vợt nữ Trung Quốc Zheng Qinwen bất ngờ góp mặt trong danh sách các tay vợt có thu nhập cao nhất 2025 do Forbes công bố, với 5,1 triệu USD tiền thưởng và 21 triệu USD từ tài trợ, hợp đồng thương mại.

Tay vợt Trung Quốc giành HCV đơn nữ Olympic

Dù chưa sở hữu bảng thành tích đồ sộ như Alcaraz, Sinner, Coco Gauff hay Djokovic, nhưng Zheng lại khiến giới hâm mộ phải đặc biệt chú ý. Trên BXH này, cô giữ vị trí thứ 6, xếp trên những Iga Swiatek, Taylor Fritz , Frances Tiafoe và Daniil Medvedev.

Tuy nhiên, nhìn lại thành công của cô trong năm 2024 thì người hâm mộ sẽ dễ hiểu được vị trí này trên BXH.

Ngôi sao 22 tuổi đã làm nên lịch sử khi giành HCV đơn nữ Olympic Paris 2024, đưa Trung Quốc lần đầu bước lên bục cao nhất ở môn quần vợt. Trước đó, cô còn góp mặt ở chung kết đơn nữ Úc mở rộng 2024. Chính những điều này giúp cô nhanh chóng trở thành niềm tự hào của thể thao Trung Quốc.

Tay vợt nữ Trung Quốc hiện giữ vị trí thứ 7 thế giới với 1,5 triệu tiền thưởng tính đến thời điểm này của mùa giải 2025

Thành công tại Olympic còn giúp cô trở thành niềm cảm hứng và đưa phong trào quần vợt tại quốc gia châu Á này ngày càng sôi động hơn bao giờ hết.

Bên cạnh Zheng, nhiều tay vợt như Zhang Shuai, Zhang Zhizhen và Wu Yibing cũng thường xuyên góp mặt tại các giải Grand Slam và ATP Tour nhưng không thể tạo nên ảnh hưởng như cô.

Khởi đầu từ Trung Quốc đến đỉnh cao quần vợt châu Á, thành "con cưng" của các thương hiệu lớn

Sinh năm 2002 tại Hồ Bắc, cao 1m78, Zheng bén duyên tennis từ năm 7 tuổi và từng được HLV Carlos Rodriguez, thầy cũ của Li Na dìu dắt. Đến nay, cô sở hữu 5 danh hiệu WTA và ngày càng chứng minh bản lĩnh của một tay vợt lớn với vị trí thứ 7 thế giới.

Cá tính mạnh mẽ,và phong cách thời trang được giới chuyên môn đánh giá rất ấn tượng giúp Zheng chiếm sóng cả ngoài đời thường. Tháng 11-2024, cô trở thành VĐV Trung Quốc đầu tiên xuất hiện trên bìa Vogue China.

Trong năm 2024, người hâm mộ Trung Quốc đã chứng kiến cú bứt phá ngoạn mục của Zheng khi thành Á quân Úc mở rộng (thua 2-0 Aryna Sabalenka), lọt vào chung kết WTA Finals (thua Coco Gauff sau loạt tie-break kịch tính). Thành tích ấy đưa cô vươn lên hạng số 4 thế giới (6-2025), trở thành tay vợt châu Á hiếm hoi góp mặt trong nhóm đầu WTA.



Tay vợt nữ Trung Quốc chỉ đứng sau Alcaraz, Sinner, Coco Gauff, Djokovic và Sabalenka trong BXH top 10 của Forbes

Thậm chí, cô cũng từng đứng vị trí thứ 4 trong BXH top 10 VĐV nữ thế giới có thu nhập cao nhất 2024 của Forbes với 20 triệu USD (5,6 triệu tiền thưởng, 15 triệu thương mại).

Không chỉ tỏa sáng trên sân đấu, Zheng còn là gương mặt vàng của các thương hiệu tại quê nhà.

Ngoài các hợp đồng lớn tại Trung Quốc, cô còn bắt tay cùng Audi, Beats, Dior, đồng thời được WTA chọn làm đại sứ toàn cầu bên cạnh Coco Gauff, Naomi Osaka và Aryna Sabalenka.

Ở tuổi 22, Zheng Qinwen đang viết tiếp giấc mơ để trở thành biểu tượng mới của quần vợt châu Á, nối gót đàn chị Li Na.