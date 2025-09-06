HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Djokovic thừa nhận Alcaraz, Sinner quá giỏi và nói về giới hạn

Quốc An - Ảnh: X

(NLĐO) - Djokovic thua Alcaraz tại bán kết US Open và thừa nhận Sinner, Alcaraz ""quá giỏi" và khẳng định sẽ góp mặt ở các Grand Slam tới.

Novak Djokovic lại dừng bước ở bán kết US Open sau thất bại 0-3 trước Carlos Alcaraz (6-4, 7-6, 6-2). Ở tuổi 38, tay vợt Serbia thừa nhận anh đã “cạn kiệt thể lực” và không thể duy trì nhịp độ trong các cuộc đối đầu kéo dài 5 set.

Trận đấu khởi đầu đầy hứng khởi khi Djokovic vẫn thể hiện bản lĩnh với những pha xử lý đẳng cấp trong 2 set. Tuy nhiên, Djokovic bất ngờ hụt hơi, liên tiếp mắc lỗi và đánh mất tie-break. Anh thừa nhận: “Tôi đã hết năng lượng. Ở tuổi này, điều đó là tất yếu.”

Thất bại này tiếp tục cho thấy khoảng cách rõ rệt giữa Djokovic và hai tay vợt trẻ hàng đầu thế giới. Đây là lần thứ ba liên tiếp anh gục ngã ở bán kết Grand Slam trước Alcaraz hoặc Jannik Sinner, đều trong ba set.

Djokovic thừa nhận Alcaraz, Sinner quá giỏi và nói về giới hạn- Ảnh 1.

“Họ quá giỏi, đang chơi ở đẳng cấp rất cao. Ở tuổi này, thể lực không còn như trước, đó là điều tất yếu. Thật khó vượt qua rào cản mang tên Sinner và Alcaraz tại Grand Slam. Tôi vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu, nhưng con đường ngày càng khó khăn hơn” - Djokovic bày tỏ.

Djokovic thừa nhận Alcaraz, Sinner quá giỏi và nói về giới hạn- Ảnh 2.

“Trong tương lai, tôi sẽ rất khó vượt qua được rào cản của Sinner, Alcaraz, trong loạt đấu năm ván tại các giải Grand Slam. Tôi nghĩ mình có cơ hội thắng ba ván hơn, nhưng với loạt đấu năm ván thì rất khó.

Nếu phải thua, tôi chấp nhận thua họ. Họ xứng đáng” - Djokovic chia sẻ sau thất bại, bỏ lỡ cơ hội giành danh hiệu Grand Slam thứ 25 và khẳng định sẽ góp mặt ở các Grand Slam tới.

Dù vậy, Djokovic vẫn là tay vợt lớn tuổi nhất lịch sử lọt vào bán kết cả bốn Grand Slam trong cùng một mùa.

Anh vẫn nhỉnh hơn so với những cái tên như Zverev hay Fritz, nhưng rõ ràng bị bỏ lại phía sau so với Alcaraz và Sinner.

