Alcaraz rút khỏi Barcelona Open vì chấn thương, nối dài lời nguyền mùa giải sân đất nện

Carlos Alcaraz đã buộc phải rút lui khỏi giải Barcelona Open do chấn thương cổ tay phải, qua đó lỡ cơ hội bảo vệ thành tích á quân mùa trước.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, tay vợt người Murcia không kịp bình phục sau khi gặp vấn đề ở cổ tay trong trận ra quân gặp Otto Virtanen.

Cụ thể, chấn thương xuất hiện ở game thứ 9 của set đầu, thời điểm Alcaraz phải yêu cầu chăm sóc y tế để băng cổ tay khi đang dẫn 5-4.

Đến ngày hôm qua (15-4, giờ Việt Nam), anh không thể ra sân tập và xác nhận không đủ thể trạng tiếp tục thi đấu tại ATP 500 Barcelona.

Việc rút lui khiến Alcaraz sẽ bị trừ 280 điểm do không thể bảo vệ thành tích năm ngoái. Điều này giúp Jannik Sinner chắc chắn giữ ngôi số 1 thế giới khi bước vào Madrid Open với khoảng cách 390 điểm so với đối thủ.

Đáng chú ý, đây đã là năm thứ 5 liên tiếp Alcaraz không thể thi đấu trọn vẹn các giải sân đất nện trước thềm Roland Garros.



Trước đó hai năm, Alcaraz cũng từng gặp chấn thương cẳng tay ngay đầu mùa đất nện châu Âu. Khi đó, anh bị phù nề trong lúc tập luyện tại Monte Carlo, buộc phải rút khỏi hàng loạt giải đấu lớn như Monte Carlo Masters, Barcelona và Rome. Dù kịp trở lại ở Madrid, Alcaraz thi đấu không đạt thể trạng tốt nhất và dừng bước ở tứ kết sau thất bại trước Andrey Rublev.

Giải đấu tại Madrid, sẽ khởi tranh từ ngày 22-4, dự kiến sẽ là điểm dừng tiếp theo của tay vợt 22 tuổi, nơi anh nhiều khả năng được xếp hạt giống số 2 sau Sinner và có thể ra quân vào cuối tháng.



