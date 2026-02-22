HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Alcaraz "tốc hành" giành ATP 500 tại Qatar, tiến sát cột mốc của Big 3

Quốc An - Ảnh: X

(NLĐO) - Alcaraz có màn huỷ diệt cực nhanh trước Arthur Fils với 2 set đấu trong 52 phút để giành chức vô địch thứ 26 trong sự nghiệp, thứ 2 trong 2026.

Carlos Alcaraz tiếp tục phô diễn sức mạnh đáng sợ khi chỉ mất 52 phút để đánh bại Arthur Fils 6-2, 6-1 trong trận chung kết Giải Quần vợt Qatar Open 2026, qua đó giành danh hiệu thứ 26 đầy thuyết phục.

Chỉ 20 ngày sau khi trở thành tay vợt trẻ nhất hoàn tất Career Grand Slam tại Úc mở rộng, ngôi sao Tây Ban Nha tiếp tục chứng minh đẳng cấp số một, khi đoạt danh hiệu thứ 2 trong năm 2026.

Anh kiểm soát hoàn toàn thế trận bằng lối chơi công thủ toàn diện, thể lực sung mãn và khả năng dứt điểm sắc bén, tung 18 cú winner so với chỉ 3 của đối thủ. Tỉ lệ thắng giao bóng một đạt 89% cho thấy sự áp đảo tuyệt đối. Qua đó, Alcaraz khép lại tuần thi đấu tại Doha mà chỉ thua duy nhất 1 set.

img

Alcaraz gửi lời động viên đến Fils sau chức vô địch: "Arthur, thật vui khi được chia sẻ sân đấu với bạn. Tôi đã nói rồi, hơn cả thành tích hay kết quả, điều khiến tôi hạnh phúc nhất là thấy bạn trở lại thi đấu. 

Tôi biết bạn từng gặp khó khăn về thể chất, vật lộn với chấn thương. Tôi cũng từng trải qua cảm giác đó. Có thể vượt qua tất cả, làm lại từ đầu, chơi thứ quần vợt tuyệt vời và vào đến chung kết… điều đó khiến tôi rất vui khi được cùng bạn thi đấu, chung phòng thay đồ và đồng hành ở giải đấu này. 

Bạn và đội ngũ, gia đình đã làm rất tốt. Hãy tiếp tục nhé. Chắc chắn chúng ta sẽ còn chia sẻ nhiều khoảnh khắc tuyệt vời."

Về phía Fils, việc vào chung kết đầu tiên kể từ sau Tokyo Open 2024 giúp anh tăng hạng đáng kể trước khi hướng tới Dubai Championships tuần tới. Trong khi đó, Alcaraz nâng chuỗi thắng sân cứng ngoài trời lên 30 trận, bao gồm cả chức vô địch US Open.

Danh hiệu tại Doha cũng giúp Alcaraz nối dài mạch thắng lên 12 trận và có ATP 500 thứ 9, cân bằng thành tích với Murray. Tay vợt người Tây Ban Nha cũng tiến gần nhóm Big 3: Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic.


Thắng đẹp Djokovic, Alcaraz hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam ở tuổi trẻ nhất lịch sử

Thắng đẹp Djokovic, Alcaraz hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam ở tuổi trẻ nhất lịch sử

(NLĐO) - Alcaraz đã đánh bại Djokovic 3-1 để giành chức vô địch Úc mở rộng 2026 , sưu tập đủ 4 danh hiệu Grand Slam ở tuổi trẻ nhất lịch sử thế giới.

Cách biệt lớn của Alcaraz với Sinner, bộ đôi kế thừa "Big 3"

(NLĐO) - Nhìn vào hai trận bán kết Úc mở rộng với 5 set, Alcaraz đang vượt trội hơn Sinner, cùng những thống kê kinh ngạc.

Tay vợt nữ Đông Nam Á chính thức lọt top 40 thế giới

(NLĐO) - Trong bảng cập nhật mới nhất của WTA, tay vợt người Philippines Alex Eala chính thức bước vào top 40 trong chiều 9-2.

