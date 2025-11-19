HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ám ảnh đoạn clip không hình của 3 mẹ con ngồi trên nóc nhà cầu cứu suốt nhiều giờ

Cao Nguyên

(NLĐO) – Người phụ nữ đăng đoạn clip giữa đêm tối nên chỉ nghe âm thanh cầu cứu vọng ra khi cả 3 mẹ con đang trên mái nhà.

Tối 19-11, tiếng cầu cứu của nhiều người dân ở các xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk vẫn liên tiếp được đăng tải lên mạng xã hội.

Ám ảnh clip cầu cứu của 3 mẹ con trên nóc nhà giữa lũ lụt Đắk Lắk - Ảnh 1.

Chị Đỗ Thị Hồng Đào đăng tải thông tin cầu cứu

Mưa lớn, nước lũ dâng cao trên diện rộng khiến lực lượng chức năng không thể tổ chức ứng cứu được hết người dân.

Trong những lời kêu cứu ấy, một người phụ nữ đã đăng tải đoạn clip chỉ có âm thanh, không có hình ảnh vì trời tối đen, gây ám ảnh cộng đồng mạng.

Trong đoạn clip người phụ nữ vừa khóc thông tin chị và 2 con nhỏ đang ở trên mái nhà, trời tối, mưa lớn và cầu cứu.

Ám ảnh đoạn clip không hình của 3 mẹ con ngồi trên nóc nhà cầu cứu suốt nhiều giờ

Lúc 21 giờ 20 phút cùng ngày, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ qua số điện thoại đăng tải thông tin cầu cứu. Người phụ nữ giới thiệu tên Đỗ Thị Hồng Đào (SN 1994, ngụ nhóm 3 Bầu Trạnh Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ Đông (cũ) - nay là xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk) cho biết chị đang ở trên mái nhà cùng 2 con nhỏ, chồng chị đi làm thợ hồ ở TP HCM. Chị Đào cho biết xóm chị nằm ở giữa đồng nên chỉ có 4 nhà. Hiện nhà chị và 1 nhà hàng xóm cũng có mẹ và 2 con nhỏ đang ngồi trên nóc nhà cầu cứu.

Cũng theo chị Đào, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, nước lũ lên cao nên chị đã liên hệ để giải cứu nhưng không được. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, khi nước tiếp tục dâng cao nên chị đã đưa 2 con nhỏ lên mái nhà và tiếp tục cầu cứu nhưng bất thành.

"2 con nhỏ của tôi lạnh cóng, chịu không nổi rồi anh ơi" – chị Đào kêu cứu.

Sau khi xác nhận thông tin, phóng viên Báo Người Lao Động động viên chị Đào bình tĩnh, tiết kiệm pin điện thoại để giữ liên lạc. Đồng thời, phóng viên đã liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để giải cứu mẹ con chị Đào nhưng bất thành!

Tin liên quan

Nhà máy nuớc ngập sâu trong lũ, ngưng cung cấp nước sinh hoạt toàn bộ địa bàn tỉnh Phú Yên (cũ)

Nhà máy nuớc ngập sâu trong lũ, ngưng cung cấp nước sinh hoạt toàn bộ địa bàn tỉnh Phú Yên (cũ)

(NLĐO) - Toàn bộ 9 nhà máy nước của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Phú Yên bị nhấn chìm trong lũ, hơn 70.000 khách hàng bị ngưng cấp nước sinh hoạt

Sẽ huy động trực thăng tìm kiếm và cứu dân bị mắc kẹt do lũ lụt ở Đắk Lắk

(NLĐO) – Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết nếu thời tiết cho phép sẽ huy động trực thăng tìm kiếm và cứu người dân bị mắc kẹt do lũ lụt

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó với lũ đặc biệt lớn ở Đắk Lắk, lũ khẩn cấp ở Gia Lai

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, sạt lở để kịp thời sơ tán người dân đến nơi an toàn.

mạng xã hội tỉnh Đắk Lắk cộng đồng mạng nước lũ dâng cao
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo