HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhà máy nuớc ngập sâu trong lũ, ngưng cung cấp nước sinh hoạt toàn bộ địa bàn tỉnh Phú Yên (cũ)

Hồng Ánh

(NLĐO) - Toàn bộ 9 nhà máy nước của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Phú Yên bị nhấn chìm trong lũ, hơn 70.000 khách hàng bị ngưng cấp nước sinh hoạt

Chiều  19- 11, ông Nguyễn Tấn Thuần, Phó giám đốc Công ty Cổ phần cấp thoát nước Phú Yên, cho biết đang làm báo cáo khẩn gửi Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phải ngưng cấp nước cho khu vực phía Đông tỉnh này.

Ngập lũ tại Phú Yên: Ngưng cung cấp nước sinh hoạt cho 70 . 000 Hộ dân - Ảnh 1.

Công ty Cổ phần cấp thoát nước Phú Yên

"Toàn bộ 9 nhà máy nước của công ty đang bị ngập chìm trong nước. Chưa có trận lũ nào như vậy, buộc chúng tôi phải dừng hoạt động toàn bộ" - ông Thuần nói.

Theo ông Thuần, ngoài việc bị ngập, toàn bộ hệ thống điện của 9 nhà máy nước của công ty trên địa bàn tỉnh Phú Yên (cũ) cũng bị hư hại nặng. "Chưa biết khi nào chúng tôi cung cấp lại nước cho khách hàng" - ông Thuần nói thêm.

Ngập lũ tại Phú Yên: Ngưng cung cấp nước sinh hoạt cho 70 . 000 Hộ dân - Ảnh 2.

Các thủy điện đang nâng mức xả lũ, hạ du sông Ba còn ngập nặng

Hiện Công ty Cổ phần cấp thoát nước Phú Yên cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 70.000 khách hàng. Phần lớn khách hàng của công ty đang có nhà bị ngập do nước lũ. Không chỉ sinh hoạt, rất nhiều gia đình cần nguồn nước dội rửa khi lũ rút, nên việc ngưng cấp nước sinh hoạt cho người dân phía Đông tỉnh Đắk Lắk đang gây khó khăn rất lớn, nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Tin liên quan

Sẽ huy động trực thăng tìm kiếm và cứu dân bị mắc kẹt do lũ lụt ở Đắk Lắk

Sẽ huy động trực thăng tìm kiếm và cứu dân bị mắc kẹt do lũ lụt ở Đắk Lắk

(NLĐO) – Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết nếu thời tiết cho phép sẽ huy động trực thăng tìm kiếm và cứu người dân bị mắc kẹt do lũ lụt

Cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng lũ, lũ quét và sạt lở đất với phía Đông của tỉnh Đắk Lắk

(NLĐO) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng (cấp độ rủi ro cấp 4) đối với khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk nước sinh hoạt tỉnh Phú Yên nhà máy nước xả lũ thủy điện xả lũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo