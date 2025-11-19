Chiều 19- 11, ông Nguyễn Tấn Thuần, Phó giám đốc Công ty Cổ phần cấp thoát nước Phú Yên, cho biết đang làm báo cáo khẩn gửi Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phải ngưng cấp nước cho khu vực phía Đông tỉnh này.

Công ty Cổ phần cấp thoát nước Phú Yên

"Toàn bộ 9 nhà máy nước của công ty đang bị ngập chìm trong nước. Chưa có trận lũ nào như vậy, buộc chúng tôi phải dừng hoạt động toàn bộ" - ông Thuần nói.

Theo ông Thuần, ngoài việc bị ngập, toàn bộ hệ thống điện của 9 nhà máy nước của công ty trên địa bàn tỉnh Phú Yên (cũ) cũng bị hư hại nặng. "Chưa biết khi nào chúng tôi cung cấp lại nước cho khách hàng" - ông Thuần nói thêm.

Các thủy điện đang nâng mức xả lũ, hạ du sông Ba còn ngập nặng

Hiện Công ty Cổ phần cấp thoát nước Phú Yên cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 70.000 khách hàng. Phần lớn khách hàng của công ty đang có nhà bị ngập do nước lũ. Không chỉ sinh hoạt, rất nhiều gia đình cần nguồn nước dội rửa khi lũ rút, nên việc ngưng cấp nước sinh hoạt cho người dân phía Đông tỉnh Đắk Lắk đang gây khó khăn rất lớn, nguy cơ bùng phát dịch bệnh.