Xe khách tự gây tai nạn, 3 người thương vong

Sáng 8-5, Đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng CSGT (Công an tỉnh Gia Lai) đang làm rõ vụ xe khách mất lái lao vào ta luy đường khiến 1 người chết và 2 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, vào sáng sớm cùng ngày, tài xế Trần Văn Hậu (SN 1972, trú tổ dân phố 1, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe khách loại 16 chỗ BKS 77F-000.05 (nhà xe Hùng Phương) lưu thông trên Quốc lộ 25 theo hướng xã Phú Túc đi phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Hình ảnh người bị thương văng ra ngoài cửa xe khách gây ám ảnh

Khi đến Km 110+550m, thuộc địa phận buôn Phùm, xã Uar, tỉnh Gia Lai thì xe bất ngờ mất lái, lao xuống lề đường bên trái.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 7 người gồm 5 hành khách, tài xế cùng 1 phụ xe. Vụ tai nạn khiến bà Võ Thị H. (SN 1951, trú xã Phú Túc) tử vong tại chỗ và 2 người bị thương nặng đi cấp cứu tại Trung tâm y tế xã Phú Túc; xe khách hư hỏng.

Vụ tai nạn khiến 3 người trên thương vong. Trong đó 1 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu

Theo lực lượng CSGT, nguyên nhân ban đầu có khả năng do tài xế điều khiển xe lưu thông qua đoạn đường cong không làm chủ tốc độ.

Qua xác minh, tài xế Trần Văn Hậu có giấy phép lái xe hạng D, không có nồng độ cồn. Hiện cơ quan công an đang kiểm tra chất ma túy.