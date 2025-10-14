Ám ảnh ngoại hình, nữ sinh ăn kiêng đến kiệt sức

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ám ảnh ngoại hình, nữ sinh ăn kiêng đến kiệt sức

N.Dung

(NLĐO) - Bị bạn trêu “thân hình không cân đối”, nữ sinh 17 tuổi ám ảnh ngoại hình, ăn kiêng khắt khe dẫn đến kiệt sức, phải nhập viện.

Từ một lời trêu đùa trong giờ thể dục, N.B.H., học sinh lớp 11 (ở Hà Nội), bắt đầu soi xét cơ thể và ám ảnh với cân nặng. Em tìm mọi cách giảm cân, từ ăn kiêng, nhịn ăn đến tập luyện quá mức với mong muốn "gọn gàng hơn".

Khi cơ thể suy kiệt, H. được đưa vào viện và chẩn đoán mắc chán ăn tâm thần (Anorexia Nervosa) – một dạng rối loạn hành vi ăn uống nguy hiểm.

Thiếu nữ 17 tuổi nhập viện vì ăn kiêng quá mức - Ảnh 2.

Các bác sĩ cho biết số trẻ vị thành niên mắc rối loạn hành vi ăn uống đang có xu hướng gia tăng

Ăn kiêng cực đoan để giảm cân

Chiều 13-10, chia sẻ về rối loạn hành vi ăn uống ở trẻ vị thành niên, bác sĩ Ngô Tuấn Khiêm (Phòng Rối loạn cảm xúc và Rối loạn ăn uống, Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai), cho biết sáu tháng trước khi nhập viện, H., nặng 62 kg, cao 1,6 m. Từ lời trêu đùa "thân hình không cân đối", em dần thu mình, ngại ra ngoài và sợ đến trường vì lo bị chê cười.

Mong muốn "trở nên gọn gàng hơn", H. tìm cách giảm cân trên mạng xã hội, bắt đầu nhịn ăn sáng, cắt 2/3 khẩu phần, hạn chế tinh bột và đồ ngọt, đồng thời tập thể dục 2–3 tiếng mỗi ngày. Chỉ sau vài tuần, em giảm gần 10 kg nhưng vẫn thấy "chưa đủ đẹp", tiếp tục siết chế độ ăn khắt khe hơn.

Cân nặng giảm xuống 45 kg, H. mệt mỏi, mất kinh ba tháng nhưng không đi khám vì sợ phải dừng chế độ ăn. Một buổi chiều, em ngất xỉu tại nhà. Khi nhập viện, bác sĩ ghi nhận mạch chỉ 48 lần/phút, huyết áp 80/50 mmHg, BMI 16,4 (mức gầy độ 2, được coi là thiếu cân nghiêm trọng).

Với chẩn đoán chán ăn tâm thần, bệnh nhân có chỉ định điều trị nội trú, trị liệu tâm lý và hướng dẫn dinh dưỡng. Sau ba tuần điều trị, H. ăn uống tốt hơn, tăng cân và sức khỏe dần ổn định. Một tháng sau xuất viện, em đã hồi phục và không còn sợ tăng cân.

Ăn vô độ rồi tự hành hạ bản thân vì ám ảnh cân nặng

Các bác sĩ Viện Sức khỏe Tâm thần cho biết, không chỉ có những trường hợp chán ăn, rối loạn ăn uống còn có thể biểu hiện theo hướng ngược lại là ăn vô độ và mất kiểm soát.

Bác sĩ cảnh báo rối loạn hành vi ăn uống là bệnh lý tâm thần nghiêm trọng, không phải sở thích hay thói quen sống

Trường hợp của L.T.L. (18 tuổi) là ví dụ điển hình. Cô từng trải qua những cơn thèm ăn dữ dội, có thể ăn lượng lớn khoai tây chiên, mì tôm, pizza, bánh rán chỉ trong vài giờ.

Những cơn ăn mất kiểm soát lặp lại 2–3 lần mỗi tuần, sau đó là cảm giác tội lỗi, xấu hổ và tự trách. Để "sửa sai", L. móc họng gây nôn, lạm dụng thuốc nhuận tràng.

Ban đầu, gia đình nghĩ đó chỉ là thay đổi sinh lý tuổi mới lớn, nhưng khi cân nặng tăng nhanh và con ngày càng rơi vào vòng luẩn quẩn ăn – tội lỗi – tự trừng phạt, họ mới đưa đi khám. L. được chẩn đoán mắc ăn vô độ tâm thần (Bulimia Nervosa).

Sau 15 ngày điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần, L. không còn các cơn ăn vô độ, nhận thức tích cực hơn về cơ thể, ăn uống lành mạnh trở lại.

Khi nỗi sợ tăng cân biến thành bệnh lý tâm thần

Bác sĩ Phạm Thị Nguyệt Nga, Viện Sức khỏe Tâm thần, cho biết rối loạn hành vi ăn uống là bệnh lý tâm thần nghiêm trọng, không phải "sở thích" hay "thói quen sống". Người bệnh thường bị ám ảnh cân nặng, vóc dáng và ăn uống.

"Ở tuổi vị thành niên, trẻ rất nhạy cảm với áp lực ngoại hình. Những lời trêu đùa tưởng như vô hại có thể để lại tổn thương sâu sắc"- bác sĩ Nga nói.

Theo thống kê, rối loạn ăn uống ảnh hưởng đến 1,2% nam và 5,7% nữ vị thành niên, xu hướng tăng trong những năm gần đây. Nguyên nhân có thể đến từ sự không hài lòng về cơ thể, tính cầu toàn, lo âu, trầm cảm, áp lực học tập hay mạng xã hội – nơi thường quảng bá hình thể "lý tưởng".

Các bác sĩ khuyến cáo, giảm cân nhanh, thay đổi đột ngột trong thói quen ăn uống hoặc tập luyện quá mức là tín hiệu cảnh báo. Phát hiện sớm và điều trị đúng giúp trẻ hồi phục. Những người xung quanh cần lắng nghe, đồng hành giúp trẻ thay đổi nhận thức.


Tin liên quan

Chán ăn tâm thần ở tuổi dậy thì

Chán ăn tâm thần ở tuổi dậy thì

Chán ăn có những dấu hiệu dễ nhầm lẫn với các bệnh về tiêu hóa, tim mạch, thần kinh… Nếu không được phát hiện và điều trị sớm sẽ để lại nhiều hệ lụy

Hóa giải chứng chán ăn

Chán ăn, sụt cân, suy kiệt là nguyên nhân khiến 20%-30% bệnh nhân ung thư tử vong

Uống nước cốt chanh có giảm cân?

Uống nước cốt chanh nguyên chất khoảng 3-6 quả/ngày để "thải độc", giảm cân, cải thiện sinh lý, thậm chí chữa được nhiều bệnh. Liệu có đúng không?

trẻ vị thành niên vị thành niên tâm thần ăn kiêng Tuổi dậy thì chán ăn tâm thần rối loạn hành vi chán ăn ám ảnh ngoại hình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo