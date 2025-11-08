Ám ảnh với xe container trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

Sở Xây dựng TP HCM vừa có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan nhanh chóng điều chỉnh biển báo phân làn đường trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, ĐT 743A.

Cụ thể, đường Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn từ nút giao Bình Thắng đến đường Phú Lợi và từ đường Điện Biên Phủ đến đường Võ Văn Kiệt); ĐT 743A (đoạn từ nút giao Bình Thắng đến Quốc lộ 1) phân làn lại như sau: Làn đường sát dải phân cách tim đường tổ chức cho các loại xe ô tô; làn đường giữa tổ chức cho các loại xe ô tô con và xe ô tô khách dưới 25 chỗ, xe buýt, xe tải dưới 3,5 tấn đi lại; làn đường sát vỉa hè tổ chức cho các loại xe mô tô, xe 2 và 3 bánh. Becamex cần thực hiện hoàn thành trước ngày 15-11.

Kẹt xe kéo dài trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, người phụ nữ len lỏi vào dòng xe bán hàng rong

Đối với các đoạn đường Mỹ Phước - Tân Vạn đã có phần đường chính và phần đường song hành, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ được giao phối hợp với Tập đoàn Becamex khảo sát, nghiên cứu. Đề xuất phương án điều chỉnh biển báo phân làn xe cho phù hợp nhằm tách làn xe 2 bánh với làn đường dành cho xe tải, báo cáo phương án về sở trước ngày 20-11.

Ghi nhận của phóng viên, ngày 7-11, khi di chuyển trên tuyến đường này, xe container xuất hiện dày đặc, chỉ trừ 2 khung giờ cấm trong ngày (6 giờ - 7 giờ 30 phút; 4 giờ - 6 giờ 30 phút).

Lượng xe container đông khiến nhiều đoạn trên tuyến này "kẹt cứng" như đoạn từ nút giao Bình Chuẩn đường Vành đai 3 (đang thi công) đến ngã tư Mỹ Phước – Tân Vạn giao nhau với đường Phú Lợi. Ở chiều ngược lại cũng thường xuyên ùn tắc ngay ngã tư này. Ngoài ra, đoạn gần vòng xoay An Phú, các phương tiện cũng bị "tê liệt" có khi cả tiếng mới thoát ra được.

Lượng xe container lấp kín 2 làn xe dành cho ô tô trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, kẹt xe kéo dài khoảng 2 km từ nút giao Bình Chuẩn đường Vành đai 3 đến ngã tư Phú Lợi

Vụ tai nạn giao thông giữa xe container và người phụ nữ đi xe máy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn đoạn qua phường Bình Dương

Không chỉ ám ảnh "kẹt xe", trên tuyến đường này cũng liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông thương tâm, nguyên nhân chủ yếu là do xe tải trọng lớn cán người đi xe máy. Như vào ngày 30-10-2025, người phụ nữ quê Cà Mau đang chạy xe máy hướng về Tân Vạn, khi đến đoạn gần Khu dân cư Phúc Đạt, phường Bình Dương thì ngã vào làn đường dành cho xe ô tô. Lúc này, chiếc xe container chạy cùng chiều vừa đi tới nên đã cán lên người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hay ngày 25-9-2025, người đàn ông 34 tuổi, quê Quảng Trị chạy xe máy tới giao lộ Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn Thuận An Hòa, phường An Phú, TP HCM (trước đây là TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì xảy ra va chạm với xe container chạy cùng chiều. Vụ tai nạn làm nam thanh niên ngã xuống đường tử vong tại chỗ…

Theo Sở Xây dựng TP HCM, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, Sở đề nghị Tập đoàn Becamex khẩn trương điều chỉnh biển báo phân làn đường trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đường ĐT 743A.

Sau thời gian trên, nếu tiếp tục không thực hiện để xảy ra tai nạn giao thông trên 2 tuyến đường này thì Tập đoàn Becamex hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đồng thời giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện việc điều chỉnh phân làn đường trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đường ĐT 743A. Mọi chi phí liên quan đến việc điều chỉnh biển báo phân làn đường nêu trên do tập đoàn nói trên có trách nhiệm chi trả.