Ám ảnh với xe container trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Ám ảnh với xe container trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

Thanh Thảo

(NLĐO) - Không chỉ ám ảnh kẹt xe, trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn cũng liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông thương tâm

Sở Xây dựng TP HCM vừa có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan nhanh chóng điều chỉnh biển báo phân làn đường trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, ĐT 743A.

Cụ thể, đường Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn từ nút giao Bình Thắng đến đường Phú Lợi và từ đường Điện Biên Phủ đến đường Võ Văn Kiệt); ĐT 743A (đoạn từ nút giao Bình Thắng đến Quốc lộ 1) phân làn lại như sau: Làn đường sát dải phân cách tim đường tổ chức cho các loại xe ô tô; làn đường giữa tổ chức cho các loại xe ô tô con và xe ô tô khách dưới 25 chỗ, xe buýt, xe tải dưới 3,5 tấn đi lại; làn đường sát vỉa hè tổ chức cho các loại xe mô tô, xe 2 và 3 bánh. Becamex cần thực hiện hoàn thành trước ngày 15-11.

img

Kẹt xe kéo dài trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, người phụ nữ len lỏi vào dòng xe bán hàng rong

Đối với các đoạn đường Mỹ Phước - Tân Vạn đã có phần đường chính và phần đường song hành, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ được giao phối hợp với Tập đoàn Becamex khảo sát, nghiên cứu. Đề xuất phương án điều chỉnh biển báo phân làn xe cho phù hợp nhằm tách làn xe 2 bánh với làn đường dành cho xe tải, báo cáo phương án về sở trước ngày 20-11.

Ghi nhận của phóng viên, ngày 7-11, khi di chuyển trên tuyến đường này, xe container xuất hiện dày đặc, chỉ trừ 2 khung giờ cấm trong ngày (6 giờ - 7 giờ 30 phút; 4 giờ - 6 giờ 30 phút).

Lượng xe container đông khiến nhiều đoạn trên tuyến này "kẹt cứng" như đoạn từ nút giao Bình Chuẩn đường Vành đai 3 (đang thi công) đến ngã tư Mỹ Phước – Tân Vạn giao nhau với đường Phú Lợi. Ở chiều ngược lại cũng thường xuyên ùn tắc ngay ngã tư này. Ngoài ra, đoạn gần vòng xoay An Phú, các phương tiện cũng bị "tê liệt" có khi cả tiếng mới thoát ra được.

img

Lượng xe container lấp kín 2 làn xe dành cho ô tô trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, kẹt xe kéo dài khoảng 2 km từ nút giao Bình Chuẩn đường Vành đai 3 đến ngã tư Phú Lợi

img

Vụ tai nạn giao thông giữa xe container và người phụ nữ đi xe máy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn đoạn qua phường Bình Dương

Không chỉ ám ảnh "kẹt xe", trên tuyến đường này cũng liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông thương tâm, nguyên nhân chủ yếu là do xe tải trọng lớn cán người đi xe máy. Như vào ngày 30-10-2025, người phụ nữ quê Cà Mau đang chạy xe máy hướng về Tân Vạn, khi đến đoạn gần Khu dân cư Phúc Đạt, phường Bình Dương thì ngã vào làn đường dành cho xe ô tô. Lúc này, chiếc xe container chạy cùng chiều vừa đi tới nên đã cán lên người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hay ngày 25-9-2025, người đàn ông 34 tuổi, quê Quảng Trị chạy xe máy tới giao lộ Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn Thuận An Hòa, phường An Phú, TP HCM (trước đây là TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì xảy ra va chạm với xe container chạy cùng chiều. Vụ tai nạn làm nam thanh niên ngã xuống đường tử vong tại chỗ…

Theo Sở Xây dựng TP HCM, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, Sở đề nghị Tập đoàn Becamex khẩn trương điều chỉnh biển báo phân làn đường trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đường ĐT 743A.

Sau thời gian trên, nếu tiếp tục không thực hiện để xảy ra tai nạn giao thông trên 2 tuyến đường này thì Tập đoàn Becamex hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đồng thời giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện việc điều chỉnh phân làn đường trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đường ĐT 743A. Mọi chi phí liên quan đến việc điều chỉnh biển báo phân làn đường nêu trên do tập đoàn nói trên có trách nhiệm chi trả.

Tin liên quan

Điều tra người đàn ông tử vong bên cạnh chiếc xe máy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

Điều tra người đàn ông tử vong bên cạnh chiếc xe máy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

(NLĐO) - Người đàn ông 34 tuổi, tử vong bên cạnh chiếc xe máy, cơ thể bị biến dạng, nghi bị xe qua người

Giải mối lo trên Quốc lộ 1K, Mỹ Phước - Tân Vạn

Các đơn vị liên quan đang gấp rút "thay áo mới" cho nhiều tuyến đường đang xuống cấp ở khu vực Bình Dương cũ của TP HCM

Tai nạn thương tâm trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

(NLĐO) - Người phụ nữ chạy xe máy ngã vào làn đường dành cho xe ô tô, đúng lúc chiếc xe container chạy cùng chiều đi tới cán lên người tử vong

tai nạn giao thông hạ tầng giao thông Sở Xây dựng Quốc lộ 1 MỸ PHƯỚC - TÂN VẠN
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo